“A qualunque costo” (RTL tvi) svela i segreti della diffusione

Ogni giorno, i belgi ingoiano 35.000 vasetti di crema spalmabile, sottolineando il loro incrollabile amore per il sapore della nocciola. Tutti noi vogliamo riscoprire il profumo delle merendine dell'infanzia, il gusto del cioccolato mescolato al gusto della frutta secca, e questo piacere retrò aumenta le vendite…

La maggior parte delle famiglie belghe hanno marmellata e miele nella dispensa. Le ricette variano ma generalmente sono una miscela di noci, cioccolato, grassi e zucchero. Mentre il popolare prodotto Nutella regna sovrano e schiaccia tutti i suoi concorrenti, le versioni biologiche che non contengono olio di palma stanno guadagnando sempre più terreno. I marchi – biologici o meno – tendono a favorire ricette artigianali, salutari e con un minor impatto ambientale.

Tuttavia, il Belgio, che vanta 11.000 tonnellate di nocciole destinate ai produttori artigianali di cioccolato, si trova a fronteggiare una domanda sempre crescente. In questa accesa corsa, Italia e Turchia, i principali produttori di nocciole in Europa, si contendono ferocemente il mercato. L’Italia è il secondo produttore di nocciole al mondo, subito dopo la Turchia. È da qui che ogni giorno durante il raccolto autunnale partono migliaia di tonnellate di nocciole per l’esportazione, la maggior parte delle quali verranno frante in stabilimenti sparsi in tutta Europa e nel resto del mondo.

Questo articolo è apparso su Le Telepro il 18/01/2024