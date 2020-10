Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 si terrà la terza edizione di “Il pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”.

La raccolta fondi, organizzata da Fondazione Umberto Veronesi grazie al contributo dell’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (Ricrea), si propone di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA), la tipologia di tumore più frequente in età pediatrica.

In queste due giornate i volontari della Fondazione saranno presenti con i banchetti in oltre 250 piazze italiane, dove a fronte di una donazione minima di €10, distribuiranno una confezione composta da tre lattine di pomodoro: pelati, polpa, pomodorino.

Ecco l’elenco delle piazze in cui saranno presenti i banchetti, con orario indicativo 10:30-18:30.

I banchetti resteranno attivi fino ad esaurimento prodotto.

Negli ultimi due anni, grazie alla generosità di migliaia di donatori, i volontari hanno raccolto oltre 500 mila euro con “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, ma ne occorrono ancora 690 mila per l’obiettivo prefisso: l’avviamento di un protocollo di cura sperimentale contro la leucemia linfoblastica acuta. Ecco perché ogni confezione di pomodoro distribuita rappresenterà una speranza in più per i piccoli malati di tumori e le loro famiglie.

La Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) rappresenta il 75% di tutti i casi di leucemia infantile. Il numero stimato di nuovi casi all’anno è di circa 5.000 bambini in Europa e circa 350-400 in Italia e il picco di incidenza è tra i 2 e i 5 anni di età.

Per maggiori informazioni e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il sito www.fondazioneveronesi.it