Confronto tra iPhone 11 e iPhone SE (3a generazione): quali sono le differenze?

Cosa fa la differenza su iPhone 11

Schermo

Ovviamente, il vantaggio principale dell’iPhone 11 rispetto all’iPhone SE 3 è il suo schermo. Infatti, con l’iPhone 11 si presenta una lastra di 6,1 pollici Qatar mentre iPhone SE per il 2022 è limitato a 4,7 pollici. Non è molto, soprattutto se prevedi di guardare una serie per diverse ore, ad esempio. E per quelli di voi che si chiedono, no, la risoluzione non è migliore dell’iPhone SE 3. È la stessa: 1.792 x 828 pixel con una densità di 326 ppi.

Non c’è un grandangolo ultra in iPhone SE 3

In confronto, l’iPhone 11 è senza dubbio un vero fotofono con due lenti posteriori, poiché l’iPhone SE di terza generazione offre un solo sensore sul retro. È lo stesso del grandangolo di 12 megapixel (ƒ / 1.8) rispetto all’iPhone 11, ma quest’ultimo ha diritto all’ultragrandangolare con apertura f / 2.4 in aggiunta.

Inoltre, la modalità notturna farà la differenza in condizioni di scarsa illuminazione su iPhone 11, ma è assente su iPhone SE 3. Per le foto, mancano ancora altri vantaggi: stili fotograficizoom ottico 2x, zoom audio e Video 4K sempre dritto. Inoltre, i selfie saranno più dettagliati con l’iPhone 11 grazie alla fotocamera FaceTime da 12 MP. In iPhone SE (3a generazione), l’obiettivo anteriore è limitato a 7 MP.

Autonomia: iPhone 11 vs iPhone SE (3a generazione)

Durante il test di iPhone 11 e iPhone SE 2022, abbiamo notato che l’iPhone 11 ha un costo maggiore. Calcola bene mezza giornata, il che è un risultato che l’iPhone SE di terza generazione potrebbe non superare. Lo confermano anche i numeri ufficiali, con Apple che parla di limite 15 ore Nella riproduzione video per iPhone SE 3 ma 17 ore Confrontando lo stesso utilizzo su iPhone 11. Attenzione: questi numeri erano diversi da noi e potrebbero differire da te, a seconda delle tue abitudini.

Perché scegliere iPhone SE 3?

per il suo prezzo

Ora che conosci i punti di forza dell’iPhone 11, è tempo di confrontarlo con i punti di forza dell’iPhone SE 3. A cominciare dal… il suo prezzo, ovviamente! numero 529€ “Solo”, il prezzo più basso che troverai su Apple. Confronta il prezzo di iPhone 11 (589€ Finora), questo importo mostra una differenza di € 60. L’economia sale ancora di più se prendiamo il prezzo dell’iPhone 11 quando è stato lanciato; Quindi è stato fissato a € 809.

iPhone SE 3 è più potente di iPhone 11

Sì, certo, dopo due anni di ritardo, l’iPhone 11 perde il suo processore audio A13 Bionicoche è lo stesso di in La seconda generazione di iPhone SEoffre una grafica più fluida del 20% rispetto al chip A15 Bionico dall’iPhone SE 3. Ciò è anche spiegato dalla potenza del Neural Engine, che può utilizzare solo otto core contro i sedici dell’iPhone SE 3.

Per quanto riguarda la RAM, non fa differenza: le offerte Apple 4 vai In iPhone SE 2022 e iPhone 11.

Versione con memoria più grande

Se confrontiamo i modelli disponibili di iPhone 11 e iPhone SE (3a generazione), noteremo che ogni versione è disponibile con 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, solo iPhone SE 2022 offre anche una versione con 256 Vai memoria. perché ? Perché l’iPhone 11 con la stessa capacità, che c’era prima, non è più venduto da Apple o prodotto dai suoi fornitori.

Solo per qualificarti, tieni presente, tuttavia, che questa variazione è fittizia. Questo per molte ragioni. Prima di tutto, l’iPhone 11 da 256 GB è ancora disponibile presso alcuni rivenditori specializzati che non hanno venduto tutto il loro stock. Quindi, dovresti sapere che anche l’iPhone SE 2 con capacità di 256 GB è stato abbandonato dopo un po’. Quindi è possibile che il suo successore incontrerà la stessa sorte. Infine, l’iPhone 11 ha la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione con un piano iCloud. Tuttavia, non c’è una scheda SD, come nell’iPhone SE 3.

iPhone 11 vs iPhone SE 2022: altre differenze

Due modelli completamente diversi

Logicamente, dovremmo confrontare anche il formato di iPhone 11 e iPhone SE, anche se le loro istruzioni sono abbastanza simili. L’aspetto con spigoli vivi è arrivato davvero solo con l’iPhone 12.

Per cominciare, l’iPhone 11 viene abbellito con dimensioni fessura È piuttosto imponente nella sua parte superiore, che alla fine occupa molto spazio sullo schermo. Ma questo è il prezzo da pagare per avere una cornice molto più stretta rispetto all’iPhone SE 3. La differenza nel rapporto dimensioni/schermo dei nostri concorrenti è di quasi trenta centimetri quadrati, il che non è davvero da poco.

Con il suo schermo più grande iPhone 11 è anche il più imponente. Le sue dimensioni, rispetto alle dimensioni dell’iPhone SE di terza generazione, mostrano un’altezza di poco più di un centimetro in più e una larghezza leggermente inferiore. Anche il case è più spesso: qui siamo a una differenza di 1 mm, a favore dell’iPhone SE 3. Per quanto riguarda il peso, è di 194 grammi per iPhone 11 contro 144 grammi per iPhone SE 3.

Inoltre, tieni presente che un file resistente all’acqua È anche più potente su iPhone 11: IP68, ma IP67 su iPhone SE 3. Infine, Colori Sono anche diversi: viola, giallo, verde, nero, bianco o rosso per iPhone 11 o giù di lì mezzanotteE luce delle stelle E rosso per iPhone SE 2022.

iOS 15, sì, ma…

L’iPhone 11 e l’iPhone SE 3 sono entrambi compatibili con iOS 15. Ma l’iPhone SE 3 ha questo sistema operativo per ufficio, poiché l’iPhone 11 ha bisogno dell’aggiornamento per trarne vantaggio. In effetti, poiché è più vecchio, era idoneo solo per iOS 13 quando è stato rilasciato. A proposito, questo significa anche che lo sarà sopportato meno tempo. Questa potrebbe essere la spiegazione del suo prezzo, che è notevolmente diminuito rispetto all’importo del 2019.

Rete mobile: iPhone SE 3 vs iPhone 11

Non c’è differenza nemmeno nella connettività wireless tra iPhone 11 e iPhone SE (3a generazione). In effetti, l’iPhone SE 3 è decisamente compatibile Rete 5G Mentre l’iPhone 11 ha diritto solo al 4G, ma quello standard ora è abbastanza veloce per il grande pubblico.

Face ID o Touch ID

È impossibile concludere questo confronto senza parlare di sbloccare la biometria. Su iPhone 11, sarà il riconoscimento facciale tramite Face ID, tramite il sensore TrueDepth nascosto sotto il notch. Una soluzione che ti permette anche di giocarci AnimazioniA differenza dell’iPhone SE 3 che ha Touch ID. Tuttavia, il sensore di impronte digitali di Apple rimane molto efficace e consente di mantenere il tasto home.

La nostra conclusione

sintetico, L’iPhone 11 vince ovviamente questo confronto per noi. I principali punti deboli, come il processore meno potente e il prezzo più alto, non dovrebbero fare la differenza perché iOS 15 è disponibile anche su questo telefono e il prezzo cambia di soli 60 euro. Inoltre, se temi le tue sessioni di gioco, i 4GB di RAM pari a iPhone SE e l’ottimizzazione software/hardware condivisa dovrebbero compensare.

comunque, iliPhone SE Rimane una scelta seria per chi cerca il vero mobile compressoPerché l’iPhone 11 potrebbe essere troppo grande per loro. Ma a costo di un’esperienza di scatto insolita immortalerà la tua vacanza e dovrai sicuramente investire in una batteria esterna durante il viaggio.

