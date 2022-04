Illustrazioni realistiche dell’espansione Pokémon GO del GCC Pokémon

In una speciale collaborazione ispirata all’app Pokemon GO Con il gioco di carte collezionabiliE I giocatori potranno utilizzare le schede illustrate per rappresentazioni realistiche Gli scenari che giochi sono ispirati ai giochi per dispositivi mobili. In alcune mappe, sembra che i Pokémon siano scivolati nel mondo reale, come Pikachu che cammina al fianco dell’Allenatrice e Snorlax che fa un pisolino su un portico. Altre carte raffigurano Pokémon in scene del gioco per cellulare, come Blissful che difende l’Arena e Capumain che schiva una Poké Ball.

Oltre a oggetti e personaggi del mondo Pokemon GO Sono rappresentate come carte allenatore, come PokéStop come carta stadio e Decoy Mod come carta oggetto, così come i capitani delle squadre Spark, Blanche e Candela come carte sostegno.

per estendere Pokemon GO Il Pokémon GCC sarà disponibile nei seguenti prodotti, che saranno rilasciati in tutto il mondo nei negozi partecipanti in 1lui è luglio 2022; Sono previste anche versioni successive. I prodotti conterranno carte promozionali uniche, tra cui potenti Pokémon-V e Pokémon-VSTAR con un grande impatto nelle battaglie del GCC Pokémon.