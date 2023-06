Dacia: quale modello dopo il Bigster?

Dacia accelera lentamente. Prima la nuova generazione del Duster più venduto, poi il Bigster. Questo sarà seguito dalla prossima innovazione dell’azienda rumena!

Con la primavera, Dacia è riuscita a portare sul mercato quella che è stata definita “l’auto elettrica più economica d’Europa”. Oggi il produttore Miovini si sta preparando per la sua seconda attività a emissioni zero, in questo caso la Sandero 100% elettrica. La Dacia Sandero si prepara ad essere elettrificata, e il boss Dacia ha annunciato il futuro “verde” di un modello compatto tanto amato nel Vecchio Continente.

Fedele ai suoi valori, Dacia promette che l’auto elettrica Sandero, che sarà anche la più grande di Dacia con trazione elettrica, avrà un prezzo molto conveniente. Il CEO Denis Le Foot spiega alla rivista britannica Autocar come si stanno delineando i piani per l’auto elettrica di Dacia per il futuro. Come prima, il focus sarà sulla capacità di offrire modelli a basso prezzo. Per questo Dacia sta valutando diverse opzioni, tra cui quella di offrire una piccola batteria LFP, che Volvo utilizza per la prima volta per la versione entry-level del suo ultimo modello elettrico, l’EX30. Dacia sta anche studiando la possibilità di utilizzare batterie agli ioni di sodio più economiche, dove il litio-A viene sostituito dal sodio. Questa tecnologia è attualmente in fase di test in Cina da BYD, il più grande produttore di batterie CATL al mondo.

In sintesi, l’azienda sceglie la tattica della minore autonomia e dei tempi di spedizione più lunghi, al fine di contenere i costi di produzione. La Sandero Electric sarà essenzialmente la versione Dacia della Renault 5, con particolare attenzione alla facilità d’uso e alla praticità. Dovrebbe arrivare entro il 2027 o il 2028 e sarà il principale modello elettrico di Dacia fino al 2034 o al 2035.