I suoi fan sono preoccupati dopo gli ultimi annunci sul suo stato di salute

Le ultime notizie sulla salute di Brigitte Bardot fanno temere il peggio. Secondo i nostri colleghi di France Dimanche, il simbolista della settima arte È stato portato discretamente all’ospedale di Tolone. Tuttavia, avrebbe fatto quello che voleva. La famosa attrice avrebbe lasciato l’istituto ospedaliero contro il parere dei medici. Sebbene una prescrizione per Tre settimane di recupero.E Se ne sarebbe andata dopo soli quattro giorni.

Brigitte Bardot: tra la vita e la morte?

Le ultime notizie sono inquietanti. Brigitte Bardot È stato ricoverato a Tolone Qualche settimana fa a causa di a insufficienza respiratoria acuta. Sfortunatamente, la sua salute è improvvisamente peggiorata. Secondo i nostri colleghi francesi domenica, l’attrice 87enne è in terapia intensiva da diversi giorni.

I medici lo avevano descritto come “un periodo di recupero di almeno tre settimane presso il loro istituto”. Ma l’attrice avrebbe preferito lasciare l’ospedale dopo soli quattro giorni. Anche se, La sua salute è ancora molto fragile e le conseguenze della sua malattia sono ancora spaventose :

“La star subirà gravi sequele a causa delle sue difficoltà respiratorie, senza dubbio a causa dell’ipossia del sangue… I disturbi cognitivi che influenzano l’espressione orale e la scrittura la danneggeranno gravemente”.

A quanto pare, l’icona francese e attivista per i diritti degli animali È tornata a casa a La Madrague.

Brigitte Bardot, salute fragile

Questa notizia si aggiunge alle prove che l’attrice ha già attraversato. Infatti, nel 1984, Poi, all’età di 49 anni, a Brigitte Bardot fu diagnosticato un cancro al seno. Un periodo difficile durante il quale ha scelto di sottoporsi solo alla radioterapia. Aveva categoricamente rifiutato la chemioterapia per evitare la caduta dei capelli. Alla fine è stata la sua amica, Marina Vlady, a convincerla a seguire una cura che le ha permesso di riprendersi dopo due anni.

In un’intervista con Partita di Parigi Nel 2018, Brigitte Bardot ha rivelato i dettagli della sua esperienza. In particolare, ha indicato Gli effetti devastanti della chemioterapia sul corpo e sulla mente.

“Ero da solo e ho deciso di fare solo la radioterapia, non questa terribile chemioterapia, per non perdere i capelli. Distrugge il male ma anche il bene e ne usciamo mostrando. (…) Questa malattia mi ha costretto affrontare me stesso a testa alta e ora, se amo a volte la solitudine, non posso vivere da solo,

Lei disse.

A quel tempo, l’attrice ha deciso La malattia è tenuta segreta Aveva rivelato di avere il cancro solo dopo la sua guarigione.

Rimasi un segreto fino al giorno in cui il male fu dietro di me. leggere

Lei disse.

Gli ultimi desideri dell’attrice

Brigitte Bardot parlava spesso della sua morte. Durante un’intervista a Point de vue, premiata nel 2020, ha dichiarato:

Il mio nome, data di nascita, data di morte. Piccola croce di legno. qualunque altra cosa. Come ho fatto con i miei cani, i miei gatti, i miei cavalli, le mie pecore, a cui mi unirò. Ti assicuro che non sono pronto a morire. Ma quando ciò accadrà, voglio tornare con i piedi per terra, alle basi. Non c’è niente di più bello. »

E ovviamente come sempre, la stessa cosa che è venuta fuori ancora e ancora. Amerai l’icona francese e appassionata attivista per gli animali La sua fondazione sopravvive dopo la sua morte.

“La mia fondazione continuerà dopo di me, ho preso accordi affinché le cose continuino dopo la mia morte e ho una grande squadra. Ma è necessario che i giovani portino la torcia per combattere. Ed è difficile combattere. È non abbastanza per amare gli animali. Devi avere parole, coraggio e autorità. Devo dire che essere conosciuto in tutto il mondo mi ha reso le cose più facili.

In ogni caso, l’attuale stato di salute di Brigitte Bardot sta sollevando preoccupazioni tra i suoi parenti e la comunità. E sebbene la portino teneramente nel cuore, nessuno spera ancora di esaudire i suoi ultimi desideri.