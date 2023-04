microbi ad assorbire anidride carbonica

I ricercatori hanno scoperto, vicino all’isola italiana di Vulcano, cianobatteri in grado di catturare grandi quantità di anidride carbonica.

I microbi sono i nostri migliori alleati nella lotta al riscaldamento globale? Un team di ricercatori americani ha annunciato di aver scoperto cianobatteri con caratteristiche sorprendente Al largo dell’isola italiana di Vulcano, in pennacchi vulcanici dove l’acqua contiene alte concentrazioni di anidride carbonica.

I cianobatteri, chiamati anche alghe blu-verdi, sono presenti sulla Terra da almeno due miliardi di anni. ” Sono i primi organismi ad acquisire la fotosintesi ossigenata ; Lo dobbiamo a loro per la presenza di ossigeno nell’atmosfera e le piante stesse derivano da questi cianobatteri spiega Solen Mullan, ricercatore della Stanford University in California. Usano l’energia solare e l’anidride carbonica 2 Per la produzione di zuccheri, acidi organici o alcoli in particolare.

Durante la loro spedizione dello scorso autunno, i ricercatori del Two Frontiers Project (in collaborazione con Seed Health)…