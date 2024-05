La vincitrice di Ballando con le stelle Natasha St-Pierre si unisce al cast di una popolare serie francese

Poco più di un mese fa, Natasha St. Pierre ha vinto la stagione 13 Ballando con le stelle Dopo settimane piene di alti e bassi, tra allenamenti intensi e copertura mediatica dello scontro con Ines Rigg, altra finalista della competizione.

Ma mentre quest’ultima ha appena visto sospese su TF1 le riprese del suo film tv – per ragioni ancora sconosciute – sappiamo che la cantante canadese dovrebbe anche interpretare una commedia sul canale speciale. Secondo puremédias.com, Natasha St-Pierre sarà presto protagonista accanto a Laurent Ornac di Camping Paradis, una serie che ricorda le vacanze e che ottiene sempre buoni risultati di ascolto su TF1.

Nell’episodio intitolato “Sharing Paradise”, interpreterà Charlotte, una madre single che incontra la sua migliore amica del college in un campeggio. Un ricongiungimento che non andrà come previsto perché Charlotte si renderà conto che il compagno della sua (ex) migliore amica altri non è che Julian, un uomo con cui ha avuto una relazione in passato.

traduttoreUn angelo bussa alla mia porta Non sono le uniche celebrità ad apparire in un episodio della serie Campeggio paradisiaco. La serie è abituata a ricevere ospiti speciali e continuerà a riceverne molti durante la stagione. Oltre a Natasha St-Pier, gli spettatori potranno trovare la cantante Keen V, gli attori Xavier Deluc, Natacha Amal, Héloise Martin, Joy Esther e persino il conduttore Alex Goude.

