Pensa che i bambini facciano rumore ma fa una scoperta molto strana… “Sento suoni, mi sento notato e mi sento sempre lì”

Kira Henriksen, una madre di 18 anni, vive da diversi mesi nell’appartamento del suo compagno di 35 anni, Anthony Pasaleca. È stata svegliata nel cuore della notte da rumori provenienti dalla stanza di David, suo genero di 7 anni. Kira pensa che quest’ultimo abbia lasciato cadere la sua scatola di Lego ma David lo nega.

Guardando il filmato della telecamera di sorveglianza, sembra che la scatola non sia stata pagata dal genero ma da “qualcosa o qualcuno”. “Mi sento costantemente presente e mi sono sentita osservata per un po’”, dice Keira. Aggiunge: “Sento delle voci in soggiorno quando sono a casa da sola, mi sento osservata quando sono in bagno e sento sempre una presenza”.