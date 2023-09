I Rolling Stones rivelano i dettagli del loro nuovo album, “Hackney Diamonds”

I Rolling Stones hanno fornito dettagli sull’annuncio ufficiale del loro nuovo album, Hackney Diamante.

Il 24esimo album in studio della band è stato confermato in un comunicato stampa come il loro primo album di musica originale da allora Esplosione più grande 2005, se ne parlerà in una diretta video trasmessa in esclusiva su YouTube mercoledì 6 settembre. Un evento che Classic 21 vi farà vivere con Laurent Rieppi che sarà sul posto per svelarvi in ​​diretta tutti i dettagli.

titolo dell’album, Hackney DiamanteÈ stato confermato anche dopo settimane di speculazioni.

Il mese scorso, il nuovo album sembrava essere stato annunciato tramite una vaga pubblicità su un giornale locale, mentre la settimana scorsa la band aveva annunciato il lancio del suo nuovo album. Hackney Diamante Attraverso un video in realtà aumentata e un sito web.

Hanno anche pubblicato un frammento di una nuova canzone chiamata “Angry” tramite un sito web chiamato dontgetangrywithme.com.

Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood saranno intervistati dal vivo mercoledì dal conduttore sul palco in una località sconosciuta a Hackney, Londra. Spettacolo di stasera, Jimmy Fallon. Dai un’occhiata al trailer qui sotto.