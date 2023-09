Una sorpresa in “The Case is Over” L’arrivo al salone della sorella gemella della buyer belga Aurore Maurice: “La somiglianza è chiara”

Dopo che uno dei venditori è venuto a offrire la sua coppia di vasi alla galleria d’asta, l’acquirente, Damien Tison, ha improvvisamente interrotto le trattative. ““Ci avete portato una bellissima coppia di vasi ma sapete che oggi, in collezione, abbiamo anche un’altra coppia di vasi”, esordisce. Niente vasi… Oltretutto andrei a cercarli se non fossero lontani. Dobbiamo ancora darti qualcosa, ho fretta“.

Un paio di binocoli

Poi dal dietro le quinte esce l’antiquario con… la sorella gemella di Auror! “La somiglianza è chiara“La commessa oggi grida. Poi viene Alice e si siede accanto a sua sorella.”Questo è come appaio nella vita reale. Questa è la mia sorella gemella, Alice. Non posso darle il mio posto altrimenti comprerà tutto a caro prezzo!“, ha esclamato Aurore Maurice prima di scherzare sulla sua mancanza di esperienza nel settore dell’antiquariato. Tuttavia, Aurore Maurice aveva già menzionato questa divertente clip sui suoi social network durante l’estate. “Se vedi un raddoppio, fai un’offerta! un accordo! Gli affari erano fatti. Benvenuta nel gruppo, sorella“, ha scritto nella didascalia della foto in cui vediamo Damien Tison, Marie du Sordet e Baptiste Lefebvre sul set del film “Affaire” concluso con Giulia Vignali. Sequenza per la recensione qui sotto.

