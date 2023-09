Kate Middleton è vittima di bullismo a scuola: come fa la principessa, traumatizzata dalla sua educazione, a proteggere Charlotte, George e Louis?

Non è possibile che ciò accada di nuovo ai suoi figli! Nati in una famiglia reale, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis (di 10, 8 e 5 anni) dovrebbero avere diritto alla migliore istruzione, e i loro genitori, il principe William e Kate Middleton, vegliano su questo. Tuttavia, non c’è alcun dubbio per loro, e soprattutto per la Principessa del Galles, di permettere ai suoi tre figli piccoli di frequentare qualsiasi scuola, indipendentemente dal suo status.

Il 40enne presta particolare attenzione a un dettaglio, è stato rivelato donna : Bullismo nelle scuole. La giovane donna si è colpita quando era al college e ha dovuto cambiare istituto. Affinché ciò non accada di nuovo ai suoi figli, ha una strategia: verificare che la loro scuola si attivi.

Inoltre, quello che ho scoperto alla Lambrook School, dove tra poche ore inizieranno il secondo anno, un anno dopo essersi trasferiti a Windsor: secondo la stampa britannica, la scuola è stata tormentata da 21 anni di molestie estremamente gravi. Libretto a pagine. “La scuola desidera garantire un ambiente sicuro, amichevole e protettivo per tutti i suoi studenti, in modo che possano imparare in un’atmosfera confortevole e sicura. Le molestie in qualsiasi forma non sono accettabili a Lambrook“, si legge nel bollettino ufficiale della scuola.

I bambini sono più consapevoli

Una frase che deve aver rassicurato Kate Middleton per i suoi tre figli, già messi sotto pressione dai paparazzi (anche se i genitori riescono a mantenere una vita privata lontana dai media) e dalla famiglia reale. Immaginiamo che abbia anche insegnato loro a farsi valere: qualche mese fa, suo figlio maggiore George, che sembra essere il più timido dei tre, si è confrontato con gli studenti che lo prendevano in giro. Invece di arrendersi, il ragazzino ricordò a se stesso che era il nipote del re e che il suo compagno avrebbe fatto meglio a ricordarselo!

Tuttavia, i bambini sono molto più protetti rispetto alle generazioni precedenti. Se conosciamo le difficoltà che i principi William e Harry incontrarono a scuola, dove erano costantemente seguiti dai fotografi, dobbiamo ricordare che il nonno Charles odiava il college in cui era stato mandato e dove veniva molestato. E bambini felici… formeranno senza dubbio una famiglia reale felice in futuro!