Donia Batma e Saida Sharaf: interviene Latifa Raafat

Latifa Raafat, attraverso il suo account sul social network Instagram, ha condiviso una foto di Donia Batma e delle sue due figlie, Ghazal e Laila Rose, accompagnata dal seguente commento: “Non litigate tra voi, per non venire meno e perdere le forze. Persevererete rimanendo saldi. Infatti, Dio è con coloro che sono pazienti.”

Ricordiamo che Donia Batma e sua sorella Ibtisam hanno presentato una denuncia contro Saeeda Sharaf con l'accusa di insulto, calunnia e ricatto tramite i social media. Il Tribunale di primo grado di Marrakech ha rinviato la pronuncia della sentenza a lunedì 29 gennaio.

Latifa Raafat è l'ex moglie del famoso trafficante di droga, soprannominato “Escobar del deserto”, ed è attualmente al centro di un caso che coinvolge molte personalità politiche e sportive, tra cui Abdelnabi Biwi, capo della provincia orientale, e Saeed Al-Nasiri. Presidente del Wydad Casablanca. L'artista marocchina ha confermato, in un recente video, di non essere stata direttamente o indirettamente coinvolta in questa vicenda, e di non essere stata a conoscenza delle sue attività illegali durante i mesi e i dieci giorni del loro matrimonio.