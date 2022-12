I rivenditori faranno la loro parte rimanendo durante i saldi e ottenendo grandi sconti

Secondo lui, quattro esercenti su cinque (81% rispetto al 69% dello scorso anno) inizieranno con uno sconto di almeno il 30%. Per uno su cinque (21%) saranno sconti immediati del 50%. “Più della metà (58%) dei negozi ha ancora il 40% o più dei propri prodotti sugli scaffali. Inoltre, non si aspettano un’ottima fine dell’anno per svuotare il proprio inventario”. Si riferisce a SNI nel suo comunicato stampa.

Tuttavia, più di quattro esercenti su dieci (42,8%) hanno riferito a UCM di aver organizzato promozioni a dicembre. Questo può mitigare lo stress delle aspettative negative.

Perché l’atmosfera chiaramente non è festosa. Secondo il sondaggio UCM, circa due esercenti su tre (64,2%) hanno affermato che le loro vendite sono diminuite negli ultimi sei mesi. Più di tre su quattro (76,1%) ora temono di dover mettere la chiave sotto lo zerbino. Prima della crisi sanitaria, nel 2019, solo il 5,2% degli intervistati aveva raggiunto questo punto.

Le ragioni dell’attuale calo sono molteplici, secondo l’indagine: il calo del potere d’acquisto dei clienti, l’aumento dei fattori energetici, gli indici retributivi dei dipendenti e l’incertezza legata agli eventi geopolitici. “Ovviamente non dobbiamo sottovalutare l’impatto degli acquisti online, che sono ancora in aumento”, aggiunge SNI.

Per finire, il 75% dei giocatori intervistati da UCM ha abbassato la temperatura del proprio negozio. Il 66% spegne le insegne luminose al di fuori dell’orario di lavoro. Il 48,5% ha investito nell’illuminazione e il 41,4% nel riscaldamento per risparmiare energia.

Inoltre, la SNI considera i saldi invernali sbalorditivi non più un tabù: “Un commerciante su due giorni afferma di non opporsi alle vendite di febbraio. Questa richiesta di cambiamento arriva principalmente dai rivenditori di mode. Forse questa dovrebbe essere l’opzione”. e ne abbiamo discusso ancora”.

Non meno di 500 concessionari valloni e di Bruxelles hanno risposto alle domande dell’UCM. Sono attivi nei settori delle attrezzature, della cura della persona o della decorazione. La consultazione condotta da SNI ha raccolto tra le 150 e le 200 risposte.