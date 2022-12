Il prezzo di benzina e diesel sale venerdì!

Da venerdì il prezzo di benzina e gasolio tornerà a salire. Sei ancora in tempo per fare scorta e risparmiare!

Il Dipartimento dell’Energia osserva che, in base al contratto di programma per i massimali dei prezzi dei prodotti petroliferi (versione 10/01/2006), in vigore dal 30 dicembre 2022, i seguenti massimali dei prezzi, IVA inclusa, saranno in vigore per i seguenti prodotti: