Sciopero Ryanair: quali voli sono stati cancellati (elenco nel nostro strumento interattivo)? Come viene risarcito?

Normalmente, se il tuo volo viene cancellato, sarai avvisato da Ryanair. Controlla attentamente le tue e-mail. “Le persone il cui volo è stato cancellato il 7 o l’8 gennaio sono state informate il 23 dicembre.afferma Julie Freer, portavoce di Test Achats che è stata in contatto con Ryanair. “E le persone il cui volo è stato cancellato il 30, 31 e 1 gennaio avrebbero dovuto ricevere l’informazione ieri sera (28 dicembre, ndr) al più tardi. Quindi sembra che se non ricevi un’e-mail di cancellazione, puoi presumere che il tuo volo sia in attesa”.

Puoi anche andare direttamente a Dai un’occhiata a questa pagina del sito web di Ryanair per verificare tu stesso Se il tuo volo è ancora programmato o meno.

Volo alternativo o rimborso

Se il tuo volo è stato cancellato dal BelgioNon ha senso andare in aeroporto. Ryanair ti offrirà un volo alternativo o ti rimborserà il biglietto. Sta a te scegliere l’uno o l’altro.

Se sei all’estero è un viaggio di ritorno al BelgioIdem: sostituzione o rimborso. Conserva anche tutti i biglietti per hotel, cibo o taxi … Puoi essere rimborsato dalla compagnia a condizione che queste spese siano comprovate.

Risarcimento

Oltre al rimborso o alla sostituzione offerti, puoi richiedere un risarcimento per la cancellazione del volo. Due condizioni: che il volo sia stato cancellato meno di due settimane prima della data di partenza e che non si tratti di un caso di forza maggiore. Il colpo non è lo stesso. Quindi hai anche diritto a un risarcimento aggiuntivo. Lei va Da 250 a 600 euro Per ogni passeggero in base alla distanza che il viaggio doveva percorrere.

Per ottenerlo, il viaggiatore deve presentare una richiesta di risarcimento modello incrociato.

Centro europeo dei consumatori Può anche aiutare i viaggiatori che devono affrontare queste misure. Infine, Test Achats fornisce molte informazioni ed è raggiungibile allo 0800 29.510.