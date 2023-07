The Settled Systems – 3 cortometraggi per immergersi nello Starfield

Bethesda Game Studios ti invita a conoscere meglio i popoli e le culture di Starfield con The Settled Systems – A Starfield Animated Anthology. Settled Systems offre una panoramica di tre delle più grandi città di Starfield. Segui un fattorino di New Atlantis alla ricerca dell’emozionante vita dell’élite, un orfano bloccato alla ricerca di una via d’uscita dalla città di Akela e due topi di strada che lottano per sopravvivere nei bassifondi al neon.

Starfield – Supra It Ultra

Nella città di Nuova Atlantide, la capitale delle Colonie Unite, un pilota di posta elettronica di nome Kent vuole vivere nella parte più desiderabile dei sistemi stabiliti. Dopo essersi unito alla UC Vanguard e essersi fatto strada nell’élite DC, Kent si rende presto conto che le avventure fuori dal pianeta che lo aspettano sono ciò che desidera veramente.

Starfield – Dove nasce la speranza

Fana, l’orfana di Akila della famigerata guerra coloniale, vuole disperatamente esplorare le stelle e solo una cosa si frappone sulla sua strada: una nave da lavoro. La sua ricerca di pezzi di ricambio la porta dall’altra parte della città e la espone a un pericolo inaspettato mentre si avvicina al suo sogno.

Starfield – La mano che nutre

Ada e Harper, topi di strada al neon, sono complici che si guadagnano da vivere derubando ricchi festaioli che vengono nella “città del piacere” per sbizzarrirsi. Quando Ada si trova di fronte a un dilemma morale, cattura rapidamente l’attenzione delle onniveggenti Ryujin Industries, che le offrono una nuova entusiasmante opportunità. Ma a che prezzo?

Starfield uscirà il 6 settembre su Xbox Series X | S e PC.