I repubblicani stanno ancora bloccando il nuovo pacchetto di aiuti statunitensi

Il presidente democratico ha invitato venerdì i parlamentari conservatori a non ostacolare un progetto sull'immigrazione già parzialmente negoziato, sottolineando che, se verrà adottato, sarà così. “L’insieme di riforme più difficili e giuste che abbiamo intrapreso nel nostro Paese per proteggere i confini”.. In precedenza, il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Mike Johnson, aveva avvertito che qualsiasi voto su nuovi finanziamenti per aiutare l’Ucraina, nonché per rafforzare il confine con il Messico, dove arriva un numero record di migranti, è inaccettabile. “nato morto”.