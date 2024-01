Di fronte alle polemiche sull'UNRWA, anche la Francia ha sospeso i suoi aiuti

Mahmoud Hams/AFP Mahmoud Hams/AFP Lo staff dell'UNRWA il 25 ottobre 2023 a Khan Yunis, Striscia di Gaza.

A livello internazionale, dopo Stati Uniti, Germania, Italia… Francia. Domenica 28 gennaio Parigi ha annunciato l'intenzione di sospendere tutti “Il nuovo lotto nella prima metà del 2024.” All'UNRWA, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. L'UNRWA è stata al centro delle polemiche dopo l'annuncio di venerdì secondo cui dodici dei suoi dipendenti erano sospettati di aver partecipato al sanguinoso attacco lanciato da Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre.

“La Francia non ha pianificato un nuovo pagamento per la prima metà del 2024 e deciderà, quando sarà il momento, quali azioni intraprendere in collaborazione con le Nazioni Unite e i principali donatori”.Di cui Parigi fa parte dei 60 milioni di euro versati nel 2023 all'UNRWA dichiarazione Il Ministero degli Affari Esteri, citando le accuse di A “Attrattiva straordinaria”.

Francia “Decideremo quando sarà il momento quali azioni intraprendere insieme alle Nazioni Unite e ai principali donatori, garantendo che tutti i loro requisiti di trasparenza e sicurezza degli aiuti siano presi in considerazione”.Ha aggiunto Quai d'Orsay.

L’attacco senza precedenti avvenuto il 7 ottobre ha provocato la morte di circa 1.140 persone in Israele, la maggior parte delle quali civili, secondo un censimento condotto dall’Agence France-Presse sulla base di dati ufficiali israeliani. In risposta, Israele ha lanciato un'operazione militare su larga scala che ha provocato la morte di 26.422 persone, la stragrande maggioranza dei quali donne, bambini e adolescenti, secondo un rapporto pubblicato domenica dal Ministero della Salute del movimento Hamas.

