I Red Devils sono tornati alla vittoria martedì sera in Estonia (0-3), tre giorni dopo essere stati eliminati dall’Austria (1-1). Nella terza partita di qualificazione a Euro 2024, il Belgio non ha brillato, tutt’altro, ma è riuscito ancora una volta a contare su Romelu Lukaku per tirarsi fuori dai guai. Il capocannoniere della storia dei Devils ha messo su una doppietta alla fine del primo tempo per calmare il fervore dell’Estonia, e negli ultimi minuti della partita, Johan Bakayoko ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale.

In contrasto con il Roberto Martinez notevole. Mentre il freddo spagnolo si è abituato al suo conservatorismo, Tedesco Non aver paura di innovare. Stasera, ha deciso di lanciare semplicemente tre giovani giocatori nel profondo: FranchiE tesoro et al Bakayoko La loro prima esperienza del periodo con i demoni. Rispetto al match contro l’Austria (1-1), si segnala anche la presenza di Sales, che ha approfittato dello sproloquio. Cortesee ritorno Vertonghen in difesa.

Lungi dall’essere appariscenti domenica, i Devils sono riusciti a fare… di peggio a Tallinn. Inesistente, spettrale, nella media: ci sono troppi aggettivi per descrivere la prima mezz’ora del Belgio. I permessi non arrivano lok che hanno ancora una buona occasione, in contropiede avviato da Trezor.

Sebbene nulla sia facile per i Devils, che sono affollati dalla squadra numero 108 del mondo, è inevitabile lok Indosserà ancora una volta il suo costume da supereroe per tirare fuori dai guai il Belgio. Il primo marcatore della storia dei Devils approfitta dell’unico cross “buono” ricevuto finora per impostare la rete di “Zlatansek” (0-1, 37). Lui è il giovane Franchi20 anni, che lo ha servito.

Come diciamo spesso in questo tipo di match, basta un gol per far partire la macchina. E infatti, dopo tre brevi minuti, Ottimo rum Ritorna la copertina, questa volta trovata da palcoscenico A sinistra (0-2, 40 minuti).

Così i Devils sono in vantaggio per 0-2 all’intervallo…un risultato inaspettato dopo un primo tempo caotico. Gli stessi estoni non sono stati degni ma devono inchinarsi due volte a Lukaku, mister belga al 100%. Dall’inizio dei playoff, è diventato l’unico giocatore belga a segnare (6 gol in 3 partite).