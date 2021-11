I processori mobili Qualcomm cambiano nome

Il nome del nuovo processore Snapdragon dovrebbe essere più facile da capire per i consumatori.

Se hai recentemente acquistato uno smartphone e hai provato a confrontare diversi processori per vedere se stai ottenendo un buon affare, potresti esserti perso nell’ondata di nomenclatura particolarmente complessa da padroneggiare.

Qualcomm ha annunciato buone notizie per i consumatori. I seguenti processori del produttore avranno nomi che sono davvero facili da capire. Questa è la fine dello Snapdragon 690, 750G o 888+. La prossima procedura guidata, che verrà presentata il 30 novembre, si chiamerà semplicemente “Snapdragon 8 prima generazione” Né “Snapdragon 898Come suggerivano le voci.

Quindi l’obiettivo di Qualcomm è quello di trovare un nuovo nome per le sue piattaforme mobili che sia più coerente e più facile da seguire, in modo che gli utenti siano sempre in grado di capire con quali nuove versioni sono compatibili. Sebbene questo aspetto non sia stato chiarito, è probabile che tutte le serie subiranno un cambio di nome. Quindi probabilmente ci saranno Snapdragon 6 Gen 1, Snapdragon 7 Gen 1 e così via.

I diversi trattamenti verranno inoltre contrassegnati con i colori all’interno dei loghi. La catena principale utilizzerà un distintivo d’oro mentre gli altri colori risaltano.mezzanotte“,”canna di fucile“,”nichele rosso.

Infine, la modifica finale riguarda la separazione del marchio”Qualcomm” E “bocca di leone“.D’ora in poi, i chip si chiameranno solo Snapdragon e quindi saranno separati dal nome.”QualcommAnche il suffisso 5G scomparirà, poiché la stragrande maggioranza dei dispositivi è ora compatibile con il nuovo standard.

Finora Qualcomm non ha fornito dettagli tecnici sulle capacità del prossimo chip. Bisognerà attendere lo Snapdragon Tech Summit previsto per il 30 novembre per maggiori informazioni.