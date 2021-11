Givenchy continua la sua collaborazione con l’artista Chito mettendo all’asta 15 NFT.

Dopo una collezione congiunta di vestiti, Givenchy e Chetto stanno cementando la loro partnership lanciando una serie di 15 NFT che saranno messe all’asta il 23 novembre per beneficenza.

NFT di solidarietà per Givenchy x Chito.

Mentre SM-ART ha rivelato l’intervento NFT e NFA nei colori Patek PhilippeTocca a Givenchy presentare una serie di creazioni digitali. Immaginate dal direttore creativo di Givenchy Matthew M. Williams, in collaborazione con l’artista Chetto, queste 15 opere d’arte digitali riflettono la capsule di abbigliamento, calzature e accessori che le due entità hanno lanciato come parte della collezione Printtemps/Summer 2022.

Gli NFT, che qui rappresentano personaggi realizzati con un aerografo, saranno in vendita oggi sulla piattaforma. mare aperto. L’asta durerà fino al 29 novembre.

Sopra Un sito web dedicato a questa iniziativa, Givenchy specifica che tutti gli NFT sono ospitati su Polygon – una rete ecologica compatibile con Ethereum – mentre tutti i profitti della vendita andranno a “The Ocean Cleanup”, un’organizzazione non governativa che sviluppa tecnologie per estrarre la plastica da oceani e fiumi.

Questa non è la prima volta che Givenchy ha creato NFT con obiettivi di solidarietà. La scorsa estate, il dipartimento di bellezza interno ha presentato 1952 lavori di NFT progettati in collaborazione con il gruppo di artisti Rewind Collective, Amar Singh Gallery e in collaborazione con la piattaforma specializzata Veve. È destinato alla commercializzazione per un periodo di sei giorni, Le creazioni sono passate in soli 2 secondi Ha raccolto circa 108.000 euro. Tale importo è stato poi devoluto a MAG Jeunes per finanziare azioni di sostegno e accompagnamento per i giovani delle comunità LGBTQIA+.