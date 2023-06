I prezzi dell’energia sono alle stelle: hai interesse a optare per una tariffa fissa prima della fine del mese? | la tua guida

Monenergie.beI prezzi dell’energia sono in calo da mesi, ma sono rimbalzati bruscamente nelle ultime settimane. Oggi il prezzo all’ingrosso del gas naturale è superiore del 60% rispetto a inizio giugno. Per l’energia elettrica le tariffe giornaliere sono aumentate del 50%. Se questa tendenza continua, pagherai molto di più con un contratto variabile da luglio. Se vuoi evitare di essere influenzato e optare per la sicurezza, agisci senza indugio ed evita aumenti dei prezzi. meno, Monenergie.be Ti do alcuni consigli.