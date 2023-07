I prezzi dell’energia elettrica sono sotto zero per alcuni clienti in Belgio: ecco perché

Questi sono i prezzi che i fornitori di energia ei grandi consumatori, come le aziende ad alta intensità energetica, hanno pagato ieri/sabato per la consegna dell’elettricità di oggi/domenica (“next day”).

I prezzi all’ingrosso dell’elettricità in Belgio sono stati per lo più negativi domenica. Lo rivelano i dati dell’Epex Spot Energy Exchange. Il motivo è il surplus di elettricità in Europa.

Dalle 4 del mattino era negativo e lo rimarrà fino alle 19, ad eccezione dell’ora tra le 12 e le 13, in cui l’energia elettrica è gratuita (€ 0,00). Il prezzo scende tra le 15 e le 16, quando i clienti ricevono fino a 120 euro per ogni megawattora prelevato dalla rete. Negativo, quindi, anche il prezzo medio dell’intera giornata: -2,35 € per MWh.

Secondo il commerciante di energia Matthias Detrmery, i prezzi più bassi sono dovuti a una combinazione di circostanze. “Non fa molto caldo, c’è molto sole e poco vento“Questo si traduce in un surplus di elettricità in tutta Europa domenica”, spiega.Di solito scarichiamo la nostra elettricità in eccesso attraverso i paesi vicini, ma oggi stanno peggiorando la situazione.”, spiega Detrmery, riferendosi ai Paesi Bassi, dove il prezzo per giorno dopo giorno/domenica è indicato a -500 euro per MWh per diverse ore.

I prezzi del giorno successivo per domani / lunedì di nuovo leggermente più alti. Solo tra le 14 e le 16 notiamo tariffe negative limitate (-4,99 e -1,04 € per MWh). Il prezzo medio è di 58,38 euro per MWh.