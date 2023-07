Joëlle simula la bolletta energetica del vivaio: nonostante il taglio dei prezzi, “sono delusa”

Joëlle ha un contratto a potenza variabile per gas ed elettricità: “L’ho posseduto per 36 anni. Non sapevo nemmeno che contratto avessi all’inizio. Ma ora capisco chiaramente”..

Ha chiamato il suo fornitore Angie per vedere se qualcosa non andava: “Ho parlato con un signore che mi ha chiesto di nuovo i cataloghi. Mi ha detto: Costa ancora, ma è perfettamente normale. È per via del prezzo dell’energia in inverno…”. Ma chi c’è a pagare 15.464 euro? “Ho più che raddoppiato l’anno scorso per consumare meno”Appunti. “Mi sono convertito in franchi belgi, ho avuto paura”.

Restiamo al freddo Inoltre, ci vengono chieste tariffe non pagabili

E ridurre drasticamente il suo consumo non è un’opzione: “Ho figli, non posso metterli a 15 gradi durante il giorno, è impossibile, devo scaldarmi. Abbiamo già ridotto i consumi, quindi anche all’ora del riposino li mettiamo nei sacchi a pelo, li mettiamo grandi coperte nella stanza grande e abbassiamo il riscaldamento, ma noi sentiamo freddo, restiamo al freddo, inoltre, ci chiedono prezzi insostenibili..

È possibile trasferire questo aumento ai genitori? “I genitori hanno un contratto fisso, quindi non aumento. Entrano a un prezzo ed escono allo stesso prezzo. È un prezzo fisso.”.

Non abbiamo diritto alla disoccupazione. Quindi fermati, è impossibile

Come pagherà il conto il libero professionista? “Oltre a piangere…”respirare. Ha chiesto a Infor GazElec, un centro di informazione per i consumatori di energia a Bruxelles, di aiutarlo a scomporre le bollette e controllare i guasti. “In ogni caso, chiederemo un piano di liquidazione. Ma ogni volta che un piano di liquidazione, un piano di liquidazione, maggiori saranno le nostre fatture intermedie”..

Di fronte alle sue bollette in continua crescita, Joëlle si sente impotente: “Sono deluso, davvero… mi sono detto, dovremo fermarci. Con aumenti successivi, aumenti di stipendio non si può più. Lo stipendio del nostro dipendente è indicizzato e tutto segue lo stesso movimento, le corse aumentano troppo. Non sappiamo più come farcela. Amo il mio lavoro.” Ma non è più vivibile.”

A 59 anni la sua situazione è complicata: “Come lavoratore autonomo, non hai diritto alla disoccupazione, quindi i tempi di inattività sono impossibili. Sono solo, non posso smettere di lavorare. Non posso prendere la pensione. Non ho diritto a niente”.Disse piangendo con la sua voce. E “Per quattro anni ho ancora almeno da lavorare, non so cosa posso fare. È vero, siamo anche affittuari, quindi non posso dire: fallisco, perché il contratto di locazione è ancora in corso. Sinceramente non so dove andare”..

A quale aiuto ha diritto Gioele?

La sua civiltà è riconosciuta da Kind en Gezin, il servizio che si occupa di sostegno ai bambini piccoli, all’interno dell’agenzia fiamminga Opgroeien (Crescere in francese). Pertanto, l’anno scorso ho ricevuto 3.000 euro di assistenza per le bollette energetiche, ovvero 120 euro per spazio autorizzato.

Nel 2022 beneficeranno di questo sostegno 1.900 edifici di accoglienza.

Abbiamo contattato Opgroeien che ha confermato che l’obiettivo era rinnovare questa assistenza per il 2023. Ma, Il governo fiammingo non ha ancora preso una decisione ufficiale.dice il portavoce Nele Wouters.

Come spieghi che le bollette continuano a salire mentre i prezzi scendono?

Stephane Bouquet, portavoce della Confederazione belga delle società di elettricità e gas, spiega: “I prezzi nei mercati all’ingrosso sono diminuiti gradualmente e quasi continuamente dal picco dei prezzi osservato nell’agosto 2022. Tuttavia, attualmente i prezzi sono ancora più del doppio della media pre-crisi a livello globale”.. Lo ricorda anche lui La maggior parte dei consumi di gas avviene nei 6 mesi da ottobre a marzo..

Da parte del fornitore Angie, non diciamo altro: “I prezzi sono in calo, ma questi sono prezzi correnti e/o stime per il futuro. Le fatture che i clienti ricevono attualmente coprono i consumi tra aprile 2022 e aprile 2023, quindi questi sono i prezzi applicabili negli ultimi 12 mesi (più alti)”.

Molti consumatori rischiano ancora di rimanere delusi quando ricevono una fattura per il loro pagamento. Ecco perché il portavoce di Ange, Olivier Decley, aggiunge: Consigliamo ai nostri clienti di controllare regolarmente il livello delle loro rate mensili per evitare spiacevoli sorprese..

E il caso di Joel?

Torniamo al caso di Joëlle, il suo premio mensile è stato effettivamente aumentato nell’autunno del 2022. Allora come spieghiamo la grande differenza con la prossima fattura di adeguamento?

Dopo un accurato controllo da parte del suo fornitore Engie, risulta che il risultato ottenuto durante la simulazione condotta sul sito web non è corretto. Il fornitore spiega questo errore di simulazione con il fatto che il sistema non ha tenuto conto dei vecchi indicatori di gas ed elettricità, poiché l’account cliente Joëlle è stato appena creato.

Altri clienti potrebbero riscontrare lo stesso problema con i propri account? È difficile da dire, perché è probabile che ciò accada solo se il consumatore si trova nella stessa situazione: ha appena creato il proprio account e sta eseguendo una simulazione.

Le simulazioni di Inge mostrano invece che Joëlle non aveva nulla da pagare a settembre. Potresti anche ottenere un rimborso. Un enorme sollievo per questa direttrice del vivaio che prende nota di tutto”.Né Engie Customer Service né Infor GazElec Consultant (nota: prima) rilevare questo errore.