Mercedes eCitan: quanto costa l’ultima utility del marchio delle star?

Abbiamo testato l’eCitan, l’ultimo strumento di Mercedes. Con i suoi tre posti e un ingombro di 3,62 m3 (per il modello L2, la versione più grande), il nuovo eCitan ha buoni argomenti. In Francia, è disponibile su ordinazione da maggio 2023 per 33.805 euro chiavi in ​​mano senza IVA nella sua prima versione. Trova il suo posto nella gamma elettrica dei SUV Mercedes-Benz insieme ai suoi due fratelli maggiori: l’eVito e l’eSprinter.

eCitan: un piccolo utilitario pensato per il centro città

Non ci sono più dubbi che l’elettrificazione sia ormai al centro della strategia di Mercedes e il settore utility non fa eccezione. L’eCitan è il terzo veicolo elettrico del produttore tedesco. Dai primi giri di ruota, questo è confermato: l’eCitan lo è Un camioncino divertente da maneggiare, un veicolo forse pensato per piccole consegne in centro. Per essere un veicolo utilitario, siamo piacevolmente sorpresi dalla sua fluidità e manovrabilità.

In eCitan troviamo la stessa base di Renault Kangoo Van. Entrambi i veicoli Prodotto nello stesso stabilimento, a Maubeuge, nell’Alta Francia. Uno stabilimento dove sulle linee di produzione vengono presentati molti modelli di vari marchi: Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan, E-Citan e Nissan Townstar. Centro di eccellenza per i veicoli commerciali leggeri. Con i suoi 122 cavalli e la batteria da 45 kWh, l’eCitan è Con un’autonomia di 284 chilometri Nella sessione mista WLTP. Dopo i test, questo sembra essere confermato.

Egli dovrebbe 38 minuti per ricaricare la miniutility dallo 0 all’80% Con il compressore opzionale CC3 da 75 kW installato. La versione elettrica del Citan offre lo stesso carico utile del modello convenzionale e questa è una buona notizia per i professionisti. I passaruota piuttosto sottili consentono di salire a bordo dell’aereo Fino a 544 kg per la versione lunga e 722 kg per la versione extra lunga. La batteria agli ioni di litio si trova nella parte inferiore della scocca. È protetto contro gli urti.

Due modalità di guida e tre modalità di recupero

Attraverso le bellissime strade della Valle di Chevreuse, abbiamo percorso un centinaio di chilometri su una pista mista. Possibilità di testare due modalità di guida del camion: convenienza ed economia. Come spesso accade, la prima è la modalità di guida standard. Il secondo imposta la velocità a 110 km/h, la coppia a 200 Nm e la potenza a 55 kW. La differenza tra queste due modalità di guida è appena percettibile. Almeno in termini di feeling sulla strada. Difficilmente puoi sentire la potenza extra in modalità Riposo.

eCitan offre tre modalità di recupero. IL Re, Re+ e Re-. In questo ordine, la modalità D è quella predefinita, chiamata anche ” guida », per un comportamento di guida simile alla versione termica. D+è modalità crociera Per uno stile di guida confortevole e prevedibile, secondo il produttore. Infine, il RE, il mio preferito, si chiama ” Azionamento a pedale singolo Ed è permesso Bel controllo di accelerazione e decelerazione. La modalità di ripristino viene selezionata sulla leva del cambio.

Quali sono le differenze con la cugina Renault Kangoo Van?

Molto vicino alla versione 100% elettrica del Renault Kangoo Van, Mercedes ha aggiunto il suo tocco all’eCitan. Più comfort e sicurezza oltre all’uso delle tecnologie dell’informazione con MUX (Esperienza utente Mercedes-Benz). MBUX offre un concetto operativo intuitivo attraverso un touch screen da 7 pollici o pulsanti di controllo touch sul volante. troviamo in particolare“voce assistente” Ciao Mercedes D’altra parte, V.I Dentro, non c’è dubbio: abbiamo un vantaggio. IL La plastica resistente ha la precedenza sulla destrezza visiva.

Come spesso accade, Mercedes-Benz ha posto la sicurezza al centro del progetto eCitan per estensione Una gamma completa di Sistemi di assistenza alla guida Per rendere la vita più facile al conducente in molte situazioni. Le tecnologie di Star Branding consentono, ad esempio, di monitorare Traffico e ambiente utilizzando sensori radar e telecamere. Se necessario, possono Emettere avvisi e intervenire per assistere il conducente. L’auto analizza anche il comportamento del conducente con Attention Assist.

Il Renault Kangoo Van 100% elettrico è in mostra a 33.600 Euro HT contro 33.805 euro per l’HT per Mercedes eCitan. Quasi lo stesso budget con attrezzature più avanzate e tecnologie più avanzate da parte di Mercedes.

