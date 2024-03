I piloti dell'aereo si addormentarono durante il volo: un'indagine aperta | mondo

“Condurremo un'indagine e una revisione delle operazioni di volo notturno in Indonesia per quanto riguarda la gestione del rischio di affaticamento per Batik Air e tutti gli operatori aerei”, ha dichiarato in una nota Christy Indah Murni, direttore generale del trasporto aereo di Indonesia Airlines. .

Rafforzare i controlli

Mentre due piloti della Batik Air si sono addormentati durante un volo interno alla fine di gennaio che non ha causato incidenti, venerdì l'Agenzia indonesiana per la sicurezza aerea ha invitato le compagnie aeree a rafforzare i controlli all'interno della cabina di pilotaggio e a garantire che l'equipaggio di cabina riceva un riposo adeguato prima di ogni volo. . Il direttore generale del ministero “ha fortemente rimproverato” Batik Air in seguito all'incidente e ha invitato le compagnie aeree a prestare attenzione alla qualità e alla durata del tempo di riposo dell'equipaggio, si legge nella nota.

I piloti sono rimasti a terra

Sabato Batik Air ha dichiarato in una dichiarazione di seguire una “politica di riposo adeguata” e di essere “impegnata ad attuare tutte le raccomandazioni di sicurezza”. La compagnia ha aggiunto che i due piloti, rispettivamente di 32 e 28 anni, entrambi indonesiani, sono stati temporaneamente sospesi dal lavoro.

Promemoria fattuale

Il 25 gennaio, un pilota e il suo copilota si sono addormentati contemporaneamente a bordo di un Airbus A320 per circa 28 minuti durante un volo da Sulawesi (nord del Paese) alla capitale Giakarta, secondo un rapporto preliminare rilasciato dalla National Transportation Security Comitato. (KNKT), secondo quanto riferito venerdì dall'Agence France-Presse. Il rapporto afferma che uno dei piloti non si è riposato abbastanza la notte prima del volo, aggiungendo che l'incidente ha portato ad una serie di errori di navigazione, ma i 153 passeggeri e quattro assistenti di volo sono usciti illesi da queste due ore e trentacinque minuti. . Volo minuto. Circa mezz'ora dopo il decollo, il capitano ha chiesto al suo copilota il permesso di riposarsi un po', cosa che ha ottenuto. Quest'ultimo ha poi preso il controllo dell'aereo, ma si è addormentato involontariamente, continua il rapporto. Ventotto minuti dopo l'ultima trasmissione registrata, il pilota si svegliò e si rese conto che il suo copilota stava dormendo e che l'aereo non era sulla rotta giusta. Il rapporto afferma che ha immediatamente svegliato il suo collega, ha risposto alle chiamate da Giakarta e ha corretto la traiettoria del volo. L'aereo è atterrato sano e salvo dopo l'incidente. READ Una folla rispettabile ed entusiasta assiste all'ultimo saluto a Lola, 12 anni, trovata morta in una scatola a Parigi

L’Indonesia, un vasto arcipelago che si estende per oltre 5.000 chilometri, ha uno scarso livello di sicurezza aerea, sebbene faccia molto affidamento sul trasporto aereo per collegare le sue migliaia di isole.