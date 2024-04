I pericoli dello shock per la salute!

Non posso sottolineare abbastanza l'importanza di conoscere il modo giusto per farlo Manipolazione e conservazione delle uovaSoprattutto quando si vive in una regione gourmet come Bordeaux, dove l'uovo più economico sul mercato può trasformare una semplice frittata in un banchetto. Ah, Bordeaux! Questa città mi ricorda sempre un aneddoto interessante dove, durante un aperitivo tra amici, servii una quiche Lorraine che quasi si trasformò in un disastro a causa di un uovo che non ero sicuro fosse fresco. Per fortuna avevo qualche asso nella manica per verificare se quest’uovo potesse ancora vedere la luce come quiche o se fosse destinato ad un destino meno glorioso. Parliamo quindi di cosa puoi fare per evitare tali dilemmi in cucina.

Come fai a sapere se un uovo è scaduto?

Prima di entrare nel vivo della questione, ammettiamolo, tutti abbiamo già affrontato questo dilemma davanti al nostro frigorifero: “questo uovo è ancora buono o va direttamente nel compost?” “Lo so, lo so, questo è il tipo di domanda che può causare una crisi esistenziale alle 7 del mattino. Beh, sarai felice di sapere che esistono alcuni modi infallibili per testare la freschezza di un uovo senza dover usare la magia nera.

Il primo è famoso Il metodo della tazza d'acqua. Sai, quello in cui immergi l'uovo in una grande tazza d'acqua e vedi il risultato? Oh, la conoscenza in tutto il suo splendore! Se l'uovo affonda e si posiziona perfettamente sul fondo, va tutto bene. D'altra parte, se galleggia in superficie come una piccola papera di gomma, è in cattive condizioni. Potresti prendere in considerazione l'idea di dire addio.

Un'altra tattica è fidarsi dei propri sensi. Rompi l'uovo in una ciotola: se il tuorlo rimane orgogliosamente rotondo e l'albume rimane sodo senza emanare alcun odore discutibile, hai il via libera. Altrimenti, se hai la sensazione che la tua cucina si stia trasformando in uno stagno per i pesci, penso che il messaggio sia chiaro.

E per gli audaci, eccolo qui Bel modo Agita l'uovo vicino all'orecchio. Nessun rumore? eccellente. Se scorre lì… vedi dove voglio arrivare.

Consumate un uovo crudo o cotto scaduto?

Ok, ora andiamo avanti Uova cotte. Diciamo che hai un uovo sodo che è rimasto nel tuo frigorifero per una settimana. Durante questo periodo, potrebbe aver acquisito una personalità, ma la domanda rimane: è meglio mangiarlo o scartarlo? sette giorniQuesto è il massimo che generalmente consiglio per consumare un uovo sodo senza giocare alla roulette russa con il sistema digestivo.

Le uova crude sono una storia completamente diversa. Chi non ama una buona maionese o un tiramisù fatto in casa, vero? Ma quando si tratta di uova crude, si consiglia cautela. Gli esperti sembrano dire che si possa ottenere il massimo da un uovo 9 giorni dopo il posizionamento Se mangiato crudo. Oltre a ciò, è meglio chiedere a quest'uovo di rimanere nel suo bozzolo…o meglio, nel suo guscio.

Tuttavia, ti sei mai imbattuto in un uovo che ha un po' di colore rosso o un po' di verde intorno al tuorlo? Prima di farti prendere dal panico e gettarlo nella spazzatura con più disprezzo di quanto uno chef butterebbe via un piatto fallito, fai un respiro. Il colore verde o rosso spesso è solo segno di una cottura troppo zelante o di un piccolo infortunio durante la deposizione delle uova. Ciò non significa che sia pericoloso.

Con cosa puoi sostituire le uova nei tuoi piatti preferiti?

Sono sicuro che ti sei già trovato in questa situazione: sei nel bel mezzo della cottura di una torta e ti rendi conto che hai finito le uova fresche. È qui che apprezzi davvero le alternative. IL Tofu setosoAd esempio può essere un buon sostituto, soprattutto nelle ricette vegetariane.

Per qualcosa di più semplice di così, il Banana schiacciata Può fare molto bene il trucco, aggiungendo anche un bel tocco ai tuoi preparativi. E se pensavi che la magia finisse lì, ripensaci! Puoi anche usare Succo di ceci Da montare a neve, al posto degli albumi, soprattutto per la meringa o la mousse al cioccolato.

Ho anche usato una miscela di acqua e… Amido di mais Per sostituire le uova in alcune ricette. Troverete sorprendente quanti consigli e trucchi ho scoperto negli anni da appassionata di cucina, o meglio da amante dell'arte della buona tavola. Inoltre, per quelli di voi che vogliono aggiungere altri consigli di cucina alla propria lista, sentitevi liberi di dare un'occhiata ai miei segreti di cucina.

In definitiva, sapere quando un uovo non è più commestibile e come sostituirlo può essere un'abilità preziosa, soprattutto quando ti piace sperimentare in cucina. Dopotutto, come si dice a Bordeaux, “una persona vivace dovrebbe sapere come trasformare anche le piccole preoccupazioni culinarie in deliziose opportunità”.

Per altri consigli, soprattutto su come dire addio alle sostanze chimiche nella vita quotidiana, ti consiglio questo articolo sugli usi poco conosciuti del bicarbonato. Vedrai che la tua cucina e la vita quotidiana in casa cambieranno!