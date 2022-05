“I nostri clienti sono sempre più attenti ai prezzi”

Dopo quasi 50 anni di esistenza, Colruyt sta semplificando i suoi prezzi. D’ora in poi, tutti i prezzi saranno inclusi nei prezzi neri, incluso il feedback sui prezzi e sulle promozioni della concorrenza. Le promozioni Colruyt, che si aggiungono ai migliori prezzi, si distingueranno per il loro colore rosso.

Chris Van Wittery, Managing Director di Colruyt Best Price: “Negli ultimi mesi abbiamo notato che i nostri clienti sono sempre più interessati al prezzo. Il contesto attuale sta avendo un impatto sul suo portafoglio e Colruyt vuole dedicargli la dovuta attenzione. Quindi stiamo apportando questo aggiustamento in modo che i nostri clienti possano identificare più facilmente i prezzi più bassi, perché è una necessità, oggi più che mai”.

“Per i nostri clienti, il messaggio è molto semplice: i prezzi migliori, che offriamo giorno dopo giorno, sono mostrati in bianco e nero. Per le nostre promozioni, li mostriamo in rosso per evidenziarli. Colruyt abbina i prezzi, non lo fanno “Li risolviamo. In altre parole, seguiamo i prezzi e le offerte dei nostri concorrenti e adattiamo i nostri prezzi, se necessario, al fine di garantire i prezzi migliori. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di un sistema forte e di un forte team di esperti di prezzi. “

Lanciata nel 1973, Colruyt si affida a una “segreteria prezzi”, in cui 120 dipendenti controllano i prezzi dei prodotti online e offline, per adattare i prezzi del marchio nei suoi negozi. Ogni giorno vengono controllati 62.000 prezzi…

Tieni presente che i prezzi dei prodotti variano da un negozio Colruyt all’altro, poiché il distributore tiene traccia non solo dei prezzi e delle promozioni locali, ma anche dei prezzi e delle offerte dei concorrenti regionali.