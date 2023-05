Il prezzo del gas non è stato così basso due anni fa: perché durerà?

È il primo dall’inizio del conflitto in Ucraina: il prezzo del gas naturale in Europa è sceso al livello più basso dall’invasione russa. Ora è dieci volte più economico rispetto ad agosto. Perché? Di seguito sono riportati i principali fattori che spiegano questo declino.

Il prezzo del gas non è mai stato così basso un paio di anni fa: 30 euro al MWh sul mercato di riferimento in Europa. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla diminuzione dei consumi di gas da parte delle famiglie, pari al -14,5% rispetto all’inverno precedente. La scoperta è simile nell’industria. “La crescita è molto bassa. A causa dell’aumento dei tassi di interesse, siamo in crescita di circa l’1,5%, non di più. Quindi c’è anche meno domanda da parte del settore. Questo fallo […] I prezzi stanno scendendospiega Bertrand Candelon, professore di finanza internazionale all’UCLouvain.

Lo scorso agosto, a seguito della guerra in Ucraina, il prezzo del gas è salito a 350 euro al megawattora. Nel frattempo, le fonti di approvvigionamento si sono diversificate, portando alla calma sui mercati. “Devi essere attento. Siamo a un punto in cui il prezzo sta scendendo, molto bene. Speriamo che questo influisca sulle nostre bollette alla fine del mese. Ma può darsi che il trauma, che non sappiamo, sia qualcosa che accade, che ricrea tensione. Non necessariamente in Russia, ma sta ricreando la tensione sui prezzi delle materie prime. Storicamente, lo consideriamo molto volatileNuance di Bertrand Candelon.