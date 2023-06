I migliori visori VR del 2023

L’avvento della realtà virtuale ha aperto le porte a un mondo di possibilità emozionanti e coinvolgenti. In soli pochi anni, questa tecnologia ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con i contenuti digitali, consentendoci di immergerci completamente in universi virtuali e di vivere esperienze straordinarie.

Nel 2023, l’intelligenza artificiale non ha intenzione di fermarsi, regalandoci una serie di visori VR all’avanguardia che offrono esperienze immersive senza precedenti.

Ma cosa possiamo veramente fare con questi visori e quali sono le principali differenze tra quelli economici e quelli più costosi?

Tutte le potenzialità dei visori VR nel 2023

Con la loro capacità di far incontrare la realtà con mondi virtuali, i visori VR oggi hanno una miriade di usi e soddisfano le necessità di tantissimi utenti.

L’utilizzo più diffuso di queste tecnologie ha sicuramente a che fare col mondo dei giochi e dell’intrattenimento. I giocatori possono infatti calarsi completamente in universi digitali ricchi di dettagli, interagendo con essi come se vi fossero realmente presenti. Per questa ragione i VR sono sempre più utilizzati, non solo da chi ama quei videogiochi già per loro natura più immersivi come gli sparatutto, ma anche da chi predilige quei settori dell’intrattenimento digitale più tradizionali. Anche questi, infatti, hanno iniziato a offrire esperienze che imitano il più possibile la realtà.

È il caso ad esempio dei casinò online che, grazie a slot machine dalla grafica sempre più sofisticata e da giochi che ci fanno immergere in quelle che sembrano a tutti gli effetti vere sale da gioco, si prestano benissimo a questa tecnologia.

Ma le possibilità con i VR non finiscono qui. Sono infatti molto amati dagli amanti del metaverso, dai cinefili e da chi vuole viaggiare pur rimanendo nella tranquillità della propria abitazione.

Attraverso l’uso di video e immagini che ruotano 360 gradi, questi dispositivi ci permettono infatti di scoprire virtualmente luoghi esotici e lontani, esplorare musei, siti storici o altre meraviglie naturali.

I VR sono anche impiegati nell’addestramento e nelle simulazioni in settori come quello medico, dell’aviazione e dell’industria o nel campo del fitness, offrendo esperienze di allenamento interattive a distanza.

Quale VR scegliere?

Visti i tanti modi in cui possiamo divertirci, e non solo, con un VR a molti viene la tentazione di acquistarne uno, ma quale scegliere? Sul mercato le opzioni non mancano e dipendono dal nostro budget e dal tipo di dispositivo che preferiamo.

I visori VR più economici sono semplici strutture provviste di lenti, all’interno delle quali dobbiamo inserire il nostro smartphone.

Tra questi troviamo:

Splaks Google Cardboard;

Google Cardboard POP;

VR Shinecon 2.0;

Wokex;



Se invece siamo disposti a spendere qualche centinaia di euro possiamo trovare validissimi visori da collegare tramite cavo al nostro computer. Muniti di controller e schermi ad alta definizione, questi VR sono tra i migliori del settore.

Ecco i più amati:

HP Reverb G2;

HTC Vive Cosmos:

Valve Index.

Se invece vogliamo muoverci in totale libertà senza dipendere né dal nostro smartphone né dal pc, o essere intralciati dai cavi di collegamento, possiamo optare per visori VR stand alone, come l’Oculus Quest 2. Dopo una prima configurazione tramite smartphone, questo visore richiedere solo una connessione a internet per funzionare.

Sembra che nel 2023 i VR diventeranno sempre più indispensabili per tutti quelli che vogliono vivere un’esperienza immersiva durante le loro sessioni di gioco, la visione di film e serie tv e perfino durante gli allenamenti. Qualsiasi sia il nostro budget, in commercio potremo trovare il visore che fa per noi per iniziare a sentirci i veri protagonisti del mondo virtuale.

