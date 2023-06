Annecy 2023 – La Fondazione di Cannes premia il film d’animazione franco-italiano

CNIL – Protezione dei dati personali

Le informazioni che raccogliamo provengono da:

Registrazione volontaria da parte tua di un indirizzo email che ti consente di ricevere la nostra newsletter;

Un tuo abbonamento alla rivista

o completare l’inserimento dei tuoi dettagli di contatto durante un processo guidato dagli eventi.

Queste informazioni ti aiutano a conoscerti meglio. Possono anche essere utilizzati per informarti sulla disponibilità dei nostri prodotti e servizi. Hai il diritto di accedere, modificare, correggere e cancellare i dati che ti riguardano (articolo 34 della legge “Informatique et Libertés” n° 78-17 del 6 gennaio 1978). Per esercitare questo diritto, si prega di contattare [email protected]

Biscotti

Le film francais ti informa che un cookie è stato inserito nel tuo computer quando navighi sul suo sito. Un cookie non ci permette di identificarti.

In generale, possiamo leggere informazioni relative alla navigazione del tuo computer sul nostro sito (come ad esempio le pagine che hai consultato, la data e l’ora della consultazione) durante le tue visite successive.

Il suo unico scopo è impostare il numero di visitatori e limitare la pubblicazione dello stesso banner pubblicitario a un singolo utente.

La durata di conservazione di queste informazioni sul tuo computer è di un anno.

Ti informiamo che puoi opporti alla registrazione dei “cookie” disabilitando questa opzione nelle impostazioni del tuo browser.