Con questa funzionalità imminente, Meta potrebbe rivoluzionare l’esperienza VR e metaverso: Business AM

Nelle ultime settimane, l’attenzione di Meta si è concentrata più sull’efficienza – a discapito di migliaia di dipendenti – e sull’intelligenza artificiale, piuttosto che sul metaverso e le relative tecnologie. Una nuova strategia che si spiega abbastanza facilmente, ma questo non significa che Meta abbia smentito del tutto le sue ambizioni in fatto di mondo virtuale.

contesto: Qualche settimana fa il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha presentato Dimostrazione della bisnonna Dall’imminente aggiornamento del software Quest, destinato ai visori per la realtà virtuale domestica.

Un display piuttosto impressionante che preannunciava una vera e propria rivoluzione nell’esperienza di realtà virtuale che Meta offriva tramite i suoi visori Quest, ma anche nel metaverso.

Meta sta già cercando di rimuovere i limiti dell’utilizzo delle console per interagire in un ambiente virtuale, grazie a una nuova tecnologia.

i dettagli : Questa nuova tecnologia, chiamata Direct Touch, consente di interagire in un ambiente VR o AR senza controller, grazie al tracciamento delle mani.

In termini concreti, le telecamere esterne del visore Meta VR tracciano i movimenti delle mani e li ritrasmettono agli schermi dell’utente in realtà virtuale o aumentata. Quest’ultimo può quindi interagire con un elenco o una finestra da scorrere calcolando approssimativamente dove si trova l’interfaccia predefinita nello spazio.

Questa funzione consente anche la digitazione con le dita, sebbene la mancanza di supporto fisico o feedback tattile, ad esempio, si traduca in turbolenze significative, secondo il giornalista Jay Peters di il bordo che ha potuto testare il lavoro.

Pertanto, Direct Touch può semplificare notevolmente l’esperienza VR/AR anche interagendo nel metaverso, sebbene abbia ancora dei limiti. Quest’ultimo soffre ancora di arrotondamenti, sia in termini di tracciamento delle mani che di interazione, ma è già molto “figo”.

Prossimo lancio: La funzione sarà inclusa in un prossimo aggiornamento del software Quest v50 che verrà lanciato nelle prossime settimane.

Per il blog: Direct Touch è valutato Experience dal Meta, quindi perdoneremo i pochi intoppi, ma l’esperienza fornita sembra comunque davvero incoraggiante per la realtà virtuale e il metaverso in generale.

Ricordare: I primi commenti rimangono piuttosto positivi poiché questa tecnologia sta iniziando a rivoluzionare l’esperienza della realtà virtuale. E questo è fantastico per Mita, perché dimostra da un lato che le sue ambizioni iniziano a dare i suoi frutti, e dall’altro che ha – in un certo senso – un motivo per continuare su questa strada. Certo, non è ancora tutto finito e l’azienda di Mark Zuckerberg dovrà perseverare ancora a lungo per dimostrare che era giusto puntare sul metaverso.