Offerta saudita per il centrocampista italiano Verratti

Continuano a circolare notizie sul futuro lontano dal PSG del nazionale italiano Marco Verratti, con sul tavolo un’enorme offerta della Roma Al-Hilal.

Il centrocampista è al Paris dal 2012 e ha recentemente firmato un nuovo contratto fino a giugno 2026.

Tuttavia, la situazione nel club è in continuo mutamento con l’arrivo di un altro nuovo allenatore e di diversi nomi famosi tra cui Lionel Messi.

Adesso è in dubbio anche il ruolo di Verratti, e già si dice che Jose Mourinho si sia avvicinato alla Roma in prestito in vista dell’acquisto.

Sportalia ora sostiene che Verratti sia stato preso di mira dal ministero dello sport saudita.

Diversi club sono interessati a ingaggiare il 30enne, con Al-Hilal in testa.

Si prevede che impiegherà alcuni giorni per prendere una decisione dopo aver completato i suoi doveri internazionali della Nations League con l’Italia.

🚨💰 Il Ministero dello Sport saudita si è rivolto a Marco #verratty e gli ha inviato un’offerta ufficiale. 🎯 Alcuni club 🇸🇦 vogliono il giocatore 🇮🇹, con cui stipulare un contratto #PSG Scade nel 2026: da oggi, #Alhilal Ha mostrato grande interesse. 🗣️ Nei prossimi giorni si attende una risposta dal centrocampista. pic.twitter.com/AeSLJKWd00 —Rudy Galetti (@RudyGaletti) 18 giugno 2023