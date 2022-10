I media russi mostrano per la prima volta con orgoglio la sofferenza dei civili russi: “Sono persone al servizio della guerra”

Il 24 febbraio 2022, gli eserciti russi hanno deciso di attaccare frontalmente l’Ucraina. Un atto che ha lasciato il mondo intero senza parole. 229 giorni dopo, questa guerra non è ancora finita. Peggio ancora, secondo molti esperti non sarebbe cominciato.

Durante questo periodo, i media russi hanno mostrato solo una parte del conflitto. Per mesi hanno cercato di far sembrare che gli eserciti russi stessero prendendo di mira solo obiettivi militari in Ucraina. Gli attacchi ai civili non sono stati insabbiati.

Per la prima volta, la televisione di stato russa ha mostrato immagini insopportabili di civili. Nel video vediamo residenti terrorizzati che fuggono dal centro di Kiev, la capitale dell’Ucraina. Vediamo anche auto in fiamme o condomini che cadono in macerie. I presentatori hanno anche annunciato che i residenti di Kharkiv, la seconda città più grande del paese, sono tagliati fuori dall’elettricità e dall’acqua corrente. Proprio come una parte della città di Leopoli.

Una notizia disumana che ha reso molto orgogliosi i presentatori del canale. In effetti, hanno mostrato prima la loro felicità di fronte agli scaffali dei supermercati, uno più vuoto dell’altro. O entro l’inverno, che i meteorologi dichiarano essere molto forte.

Sul set delle riprese, l’ex commissario russo per i diritti umani Konstantin Dolgov ha sottolineato che la Russia “non lancia attacchi contro le infrastrutture civili”. Tenendo conto che gli attacchi alle tubazioni dell’acqua e delle fognature non possono essere considerati tali, perché “Non si tratta di obiettivi civili, si tratta di persone al servizio della guerra”.

Per l’altra conduttrice, Olga Scapieva, gli attentati di lunedì non sono un “evento unico” ma “È un approccio radicalmente diverso dall’esercito russoSecondo lei, questa nuova strategia sarà opera di Sergei Sorovikin, il nuovo comandante delle forze russe in Ucraina. Ha spiegato che i suoi soprannomi parlano da soli: “Armageddon” e “brute”.