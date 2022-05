I limiti di velocità stanno arrivando su Apple Maps

A poco a poco, Apple Plans ha iniziato a recuperare terreno su Google Maps.

Lanciato quasi 10 anni fa, Apple Maps è stato a lungo criticato per la sua mancanza di funzionalità e molti bug che lo compongono. Ma nel corso degli anni e degli aggiornamenti, l’app di navigazione di Apple è cresciuta in modo esponenziale, al punto da meritare Google Maps in molti modi.

In Francia, la guida stradale ora mostra la velocità massima autorizzata. Una funzionalità tanto attesa, ma attualmente accessibile solo a un numero ristretto di utenti. È già in fase di test in Francia, Monaco e Nuova Zelanda e potrebbe essere implementato su tutti i dispositivi entro un mese.

in questo momento, Solo pochi paesi europei Hai la possibilità di sfruttare gli indicatori di limite di velocità su strada: Andorra, Germania, Gibilterra, Irlanda, Italia, Portogallo, San Marino, Spagna e Regno Unito. Il Belgio non è ancora uno dei paesi coinvolti. Speriamo non sia troppo lungo…

_

