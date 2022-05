La seconda generazione a soli 122 euro!

Airpod. Gli AirPods 2 sono regolarmente offerti a un prezzo contraffatto e attualmente stanno approfittando di diverse fantastiche promozioni presso vari commercianti.

Gli AirPods continuano ad essere ottime cuffie wireless. Spesso ammirati dai consumatori, fanatici di Apple o meno, gli AirPod sono regolarmente offerti a prezzi eccellenti presso molti commercianti specializzati. Questo è particolarmente il caso di Rueducommerce, Amazon e CDiscount, che da diversi giorni offrono le cuffie Apple al miglior prezzo.

Gli AirPod sono disponibili in diverse versioni. La più popolare è la seconda generazione, che ha un’eccellente qualità del suono, sia che tu abbia un telefono iOS o Android. Gli AirPods 3 sono dotati di nuove funzioni, ma sono pensati soprattutto per gli utentiI phone. Questi sono anche in vendita in molti marchi partner.

Sebbene sia stato al centro di molte voci per diversi mesi, AirPods 3 è stato rivelato solo durante il Keynote il 18 settembre 2021. Questa nuova versione dei popolari auricolari wireless ha diversi miglioramenti audio per avere un suono più avanzato e realistico. . Noteremo in particolare il suono spaziale, che rende possibile avere un suono più realistico che sembra muoversi intorno a te. Anche il suo design è stato rivisto ed è più vicino ai precedenti AirPods Pro. Mela promette 6 ore di ascolto ininterrottoSi tratta di un’ora in più rispetto ai modelli precedenti. Con la scatola di ricarica inclusa, avraiUn totale di 30 ore di ascolto a livello di autonomia.

© Mela

I nuovi AirPods 3 sono già disponibili Apple Store e negozi specializzati a 199 euro. A differenza del suo predecessore, nessun altro modello ha una scatola di ricarica cablata. Il suo rilascio consente anche ai precedenti AirPods 2 di vedere i loro prezzi diminuire. Sentiti libero di scorrere un po ‘in questo articolo per vedere le differenze tra i diversi modelli.

I nuovi AirPods 3 hanno lo stesso listino prezzi della generazione precedente. Tuttavia, questi non sono disponibili in due versioni e Dovrai contare su 199 euro per gli AirPods 3. Tuttavia, consente alla generazione più anziana di vedere il suo prezzo ufficiale scendere a 149 euro.

Sebbene siano le ultime cuffie Apple ad uscire, AirPods 3 non sono necessariamente i prodotti più potenti rispetto ad AirPods Pro! Quest’ultimo ha ancora molte funzioni che AirPods 3 non ha, come la riduzione del rumore o la modalità trasparenza.

Ricordiamo che la tecnologia di riduzione attiva del rumore (esclusiva di AirPods Pro e Pro Max) è composta da più microfoni rivolti verso l’esterno rispetto agli auricolari. Questo identifica il rumore ambientale e quindi crea la cosiddetta cancellazione del rumore in modo che solo la musica o una chiamata possano essere udibili.

Nel frattempo, la modalità trasparenza garantisce la tua sicurezza. Analizza i suoni all’esterno dell’auricolare e funziona con la riduzione attiva del rumore per continuare a filtrare i suoni ambientali importanti nel tuo ambiente. Quindi non sarai mai completamente tagliato fuori dal mondo.

Differenze tra AirPods 3 e AirPods Pro Caratteristiche AirPods 3 AirPods Pro prezzo di vendita della mela 199€ 279€ Riduzione attiva del rumore non ospitare Modalità trasparenza non ospitare tecnologia del suono spaziale ospitare ospitare Resistenza all’acqua e al sudore ospitare ospitare Durata della batteria con una singola carica 6 ore 4,5 ore Autonomia con box di ricarica fino a 30 ore fino a 24 ore Puntali in-ear non ospitare

Questa è una domanda perfettamente legittima. Dopo l’annuncio di AirPods 3, molti consumatori hanno immaginato che sarebbe stato posizionato sopra AirPods Pro. Ma non è così: questa ultima versione ha ancora diversi argomenti forti sulle ultime cuffie wireless di Apple. Quindi non sarebbe troppo sorprendente se la società annunciasse AirPods 3 Pro in futuro. Tuttavia, al momento non ci sono perdite o dati su questo.

Se gli AirPods sono normalmente compatibili con una varietà di prodotti Apple, AirPods 3 potrebbe essere un punto di svolta. La loro nuova tecnologia interna li rende compatibili solo con iPhone in grado di eseguire iOS 13 o versioni successive. Ecco gli iPhone compatibili con AirPods 3:

intervallo diiPhone 13

iPhone 12. gamma

Gamma iPhone 11

iPhone SE (2a generazione)

iPhone X, XR, XS e XS Max

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone 6s e 6s Plus

iPhone SE (1a generazione)

Capirai che, a meno che tu non abbia un dispositivo molto vecchio che non è più aggiornato, dovresti essere in grado di accoppiare AirPods 3 con il tuo iPhone. Queste nuove cuffie wireless sono anche ampiamente compatibili con IPADMacBook e Apple Watch.

Gli AirPods (2a generazione) sono stati introdotti nel 2019 e si sono rapidamente affermati nel mercato delle cuffie wireless. Facile da trasportare e da usare, questo cuffie bluetooth Ha un’ottima qualità del suono ma ha anche una forte autonomia con quasi 24 ore di ascolto grazie alla sua custodia di ricarica. Solitamente proposto a partire da 149 euro dall’uscita del suo successore, non è raro trovarlo in saldo.

Se vuoi ottenere un’ottima qualità del suono per il tuo dispositivo Apple, le cuffie AirPods Max sono la scelta migliore. Tuttavia, il costo di questo prodotto è piuttosto alto: 629 euro al lancio. La buona notizia è che AirPods Max è in vendita a volte, come attualmente accade presso diversi rivenditori:

Lanciati a dicembre 2020, gli AirPods Max sono cuffie wireless. Ti consente di sfruttare appieno la migliore qualità del suono prodotta da Apple mentre ti godi il comfort di una cuffia completamente over-ear. Questi caschi sono disponibili in diversi colori (grigio, argento, verde, blu e rosa) e sono solitamente offerti a € 629, ma potrebbero essere interessati da promozioni presso alcuni rivenditori.

Già disponibili a prezzi bassi presso molti rivenditori specializzati, gli EarPod cablati sono regolarmente presenti in molti rivenditori. Attualmente è possibile acquistare questo prodotto per una modica cifra di 16 euro su Amazon.

Gli EarPod possono essere meno popolari degli AirPods, ma sono le cuffie predefinite del marchio. Questo include le cuffie che troverai con il tuo nuovo iPhone. Queste cuffie completamente cablate, hanno comunque una buona qualità del suono, hanno il vantaggio di non poter esaurire la batteria. Tuttavia, controlla i connettori dell’iPhone (Lightning o Jack) prima di uscire.

Lanciata solo pochi mesi dopo la seconda generazione di AirPods, questa versione di fascia alta dei popolari auricolari contiene suggerimenti che possono essere adattati alle tue esigenze e desideri. AirPods Pro beneficia anche della tecnologia di riduzione del rumore per il pieno godimento di musica o conversazioni, resistenza all’acqua e una custodia di ricarica wireless. Queste cuffie wireless sono generalmente disponibili a 279€ su Amazon, e sono attualmente in promozione di 2€ su Amazon. Buono sconto spesso disponibile!

AirPods Pro

Questo è ciò di cui hai bisogno per il futuro ascolto musicale o professionale. Gli AirPod (Classic o Pro) sono dotati di una scatola di ricarica cablata o wireless a seconda delle tue preferenze. Nota che i prezzi di AirPods sono variabili in base alle notizie e possono cambiare rapidamente.