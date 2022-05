iTunes è tornato sul Mac… beh, quasi

Quando una semplice applet per macOS odora di nostalgia!

Se è stato spesso criticato al momento del suo rilascio, OS X iTunes è entrato rapidamente nel cuore dei fan di Apple. Quindi, quando è stato annunciato che sarebbe stato rimosso a favore di “Musica” nel 2019, gli utenti hanno sentito una fitta al cuore. Ma stai tranquillo, lo sviluppatore di app Mario Guzman ha sviluppato il lettore perfetto per Apple Music su macOS.

Questa app si chiama Music MiniPlayer, e riproduce perfettamente l’aspetto del mini-player di iTunes 10, la prima versione risale al 2010. Pulsanti di gestione delle finestre in verticale a sinistra, testo scorrevole su fondo beige… 2010!

“Music MiniPlayer ha tutti i comandi di base per controllare Apple Music e informazioni e indicatori di stato sufficienti da guardare. È lì quando ne hai bisogno senza interazione e puoi persino lasciarlo fluttuare sopra tutte le altre finestre”Come dice Mario Guzman, sito figlio.

Music MiniPlayer in realtà si integra direttamente con l’app Music ed è per impostazione predefinita su macOS. Puoi mettere rapidamente in pausa la musica, abbassare il volume o selezionare la playlist attualmente in riproduzione. Il lettore può effettivamente rimanere costantemente davanti ad altre finestre durante la riproduzione. È finalmente adattato agli schermi attuali a causa di Quasi tutta l’interfaccia utente è disegnata nel codice con Core Graphics e Core Animation0 per ottenere dettagli nitidi sia per i display Retina che non..

Il giocatore di Mario Guzman è disponibile gratuitamente Sul suo sito web. Si integra automaticamente con Apple Music.

