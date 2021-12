Corona Virus: tutti i numeri sono bassi (Infografica)

Cala il numero dei decessi per il Corona virus. Con questi numeri bassi, il tasso di riproduzione del virus è 0,79. Quando è inferiore a 1, significa che l’epidemia tende a recedere.







di Belga

Inserito il 21/12/2021 06:27 Tempo di lettura: 2 minuti



eTra il 14 e il 20 dicembre, una media di 190 persone al giorno sono state ricoverate in ospedale con COVID-19. Si tratta di un calo del 30% rispetto alla settimana precedente. E’ quanto emerge dai dati provvisori diffusi martedì mattina dall’Istituto Superiore di Sanità di Sciensano.







Attualmente ci sono 2.646 pazienti affetti da coronavirus negli ospedali belgi, di cui 732 in unità di terapia intensiva. Si tratta di diminuzioni del 22% e del 13% su base settimanale. Dall’inizio della pandemia, 95.175 persone sono finite in un ospedale in Belgio dopo aver contratto il coronavirus.

Il numero medio di nuove infezioni al giorno tra l’11 e il 17 dicembre è diminuito del 35% a 8.635. Durante questo periodo sono stati eseguiti in media 75.448 test al giorno, con un tasso di positività del 13,4%.

Anche il numero di morti al giorno ha continuato a diminuire. Tra l’11 e il 17 dicembre si sono registrati una media di 38 decessi al giorno, con un calo del 19%. Dall’inizio della crisi sanitaria, poco meno di 28.000 persone sono morte in Belgio a causa del covid-19.