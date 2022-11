Gli scienziati hanno scoperto un sistema solare molto misterioso

Gli astronomi hanno scoperto un sistema solare molto antico e misterioso. Mostrare.

L’spazio Pieno di segreti. Gli esperti scoprono costantemente nuove ed entusiasmanti cospirazioni. Recentemente, gli astronomi hanno scoperto antico sistema solare Molto diverso dal nostro.

A circa 90 anni luce di distanza, i ricercatori hanno scoperto a delegare una donna Più di 10 miliardi di anni fa – in altre parole, il nucleo caldo di una stella morta simile al nostro Sole – è circondato da un cimitero di pezzi di planetesimi, i planetesimi. Questa stella fallita ha attirato detriti da questi oggetti. Ma questo sistema solare è diverso da qualsiasi cosa conosciuta vicino a noi. È pieno di elementi come litio e potassio. Nessun pianeta nel nostro sistema solare ha una tale composizione.

“È un completo mistero”, afferma Abigail Elms, una studentessa dell’Università di Warwick che studia le nane bianche. I risultati sono stati pubblicati questa settimana sullo Scientific Journal Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.

Come notato sopra, questo sistema solare è antico. Ciò significa che la nana bianca (chiamata esattamente WDJ2147-4035) e il sistema solare circostante si sono formati e sono morti prima della nascita del Sole e della Terra. In effetti, i pezzi di antichi pianeti attorno a WDJ2147-4035 sono i pianeti minori più antichi mai scoperti nella nostra galassia attorno a una nana bianca.

Gli esperti hanno scoperto questa nana bianca e un’altra di età simile utilizzando un osservatorio nello spazio chiamato Gaia. In orbita attorno al sole, questo veicolo spaziale mappa le stelle e le galassie nell’universo. Dopo aver individuato queste nane bianche, i ricercatori hanno poi attivato uno strumento chiamato “X-Shooter” – uno spettrometro più accurato – situato in Cile, in quota, per scoprire cosa c’è o cosa non c’è nelle atmosfere delle stelle. In WDJ2147-4035, hanno trovato elementi come litio, potassio e sodio. I ricercatori affermano che le nane bianche sono composte da idrogeno o elio, quindi i resti rocciosi dei pianeti sono la fonte di altri elementi unici. La conclusione che hanno raggiunto eseguendo simulazioni dell’evoluzione di questo sistema solare.

L’altra nana bianca (WDJ1922+0233) che hanno scoperto è molto diversa dalla prima. Lei è più informata. Hanno scoperto che questa stella ha attratto detriti da pianeti simili che assomigliano alla crosta rocciosa della nostra Terra. Quindi, se uno dei sistemi solari rimane un’anomalia, a questo punto l’altro dimostra che la Terra non è unica nell’universo: esistono altri sistemi solari molto simili al nostro.

Tuttavia, entrambi i sistemi sono pieni di resti di antichi pianeti. Più del 95% delle stelle, come il Sole, si evolvono in nane bianche. Verso la fine della loro vita, diventano enormi giganti rossi, distruggendo le cose intorno a loro. Quando sei condizione del nostro soleDivorerà pianeti come Mercurio, Venere e forse anche la Terra prima di perdere i suoi strati esterni. La gigante rossa lascia dietro di sé tracce di pianeti e lune morti, e ciò che resta della stella stessa è una nana bianca. “Il nostro sole si evolverà in una nana bianca in circa 5 miliardi di anni”, afferma Abigail Elms.