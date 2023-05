Il ritorno di Danny e Helen Darrows non è unanime

Dopo undici settimane di feroci duelli, il giovane avvocato Helen Darrows fa il suo grande ritorno nelle cucine di Top Chef. M6/RTL (schermata)

Sono passati 14 anni e non abbiamo ancora trovato la data di scadenza. “top Chef”, Invecchia come un buon vino. Anche quest’anno, lo spettacolo ha messo in subbuglio Twitter. E siccome vi vogliamo bene, abbiamo scelto per voi il tredicesimo episodio Karim. Da assaggiare senza moderazione (ok, fermiamoci ai riferimenti culinari, diventano pesanti).



Questo è chiamato un cambiamento importante. Anche se eravamo già a conoscenza dell’inganno (Nekark Nekark). Sarika, Hugo e Matthew, non se lo sarebbero mai aspettati. Come una fenice che risorge dalle sue ceneri, Danny ha fatto il suo grande ritorno nelle competizioni. Il Guerriero ritorna, dopo 11 vittorie finali nella “Brigata Segreta”, immancabilmente salvato da Helen Darrows, il suo nuovo comandante di brigata. Tanto da lasciare a bocca aperta gli altri candidati, quelli che si credevano semifinalisti. Ehi, no, rimani un’altra settimana! Torniamo al punto di partenza e ai quarti di finale.

Per la prima prova i candidati dovevano realizzare un piatto a base di carne e pesce (tra terra e mare). Gli chef Alexandre Mazzia e David Boutin sono venuti ad assaggiare intrugli a volte discutibili per i partecipanti, come il famoso mix di ostriche, merguez e banana di Dani. Buon appetito.

Infine, nessun candidato è stato in grado di ritirarsi dal gioco in questo test. Se Sarika ha ottenuto il voto di Alexander Matsya con il suo budino di granchio ragno, Hugo ha vinto il pesce preferito di David Bouton, purtroppo solo un partecipante ha dovuto concordare all’unanimità. Danny, lui, non sapeva come fare il peso. Oh, un duro colpo per qualcuno che pensavamo fosse invincibile.

Gli chef Alain Toddon e Guillaume Cabrol sono stati gli ospiti della seconda festa, che consisteva nella creazione di un piatto gastronomico incentrato sul pane. Qualcosa per divertire Matthew della Brigata Arancione, ispirato alla citazione “No pain, no gain” (traducibile come “No pain, no reward” #merciGoogleTrad).

L’Arbitro: Mathieu è riuscito ad assicurarsi il favorito dei due chef e quindi a qualificarsi per le semifinali della prossima settimana. Così Danny, Hugo e Sarika si sono dovuti confrontare in una prova finale, quella dell’ex chef Stephanie Le Quelc, venuta a sfidare i candidati sulla carta con la tecnica della carta. Hugo ha vinto la sfida con un piatto di verdure guarnito con capesante affettate e uova di pesce.

Alla fine, Sarika e Danny affrontano il giudizio dei comandanti di brigata. Quindi i candidati hanno dovuto mordere … sì, un altro morso. Ogni settimana, lo stesso per gli chef in concessione. Dite, produzioni, perché non cambiamo un po’ il disco?

Spargi la voce: finalmente il cieco Danny è stato processato! In The Hidden Brigade, Chef Drews sapeva benissimo quale piatto fosse il suo preferito. Non c’è favoritismo qui. meno di…

Alcuni spettatori su Twitter hanno gridato alla cospirazione. Secondo loro, Hélène Darroes aveva consapevolmente identificato il suo piatto di dote.

Alla fine, è stato Danny a venire in soccorso contro Sarika, il giovane apprendista “Obiettivo Top Chef”, prima passando per la Brigata Etchebest, poi addestrando Paul Pairet. Una crudele delusione per la donna del Lille, che si era già vista semifinalista.

Leggi anche "Top Chef 2023", Twitter nuggets (Episodio 11): Nel buio, Glen Fell e Paul Barré si avvicinano pericolosamente… e Philippe Eichest chiude gli occhi!





