Henry Cavill ha lanciato il suo universo cinematografico con questa epopea di fantascienza estremamente popolare come Star Wars

Un revival di Henry Cavill? Dopo aver lasciato il ruolo di Geralt in The Witcher (Netflix) ed essere stato escluso dal film Superman della DC, l’attore britannico sta intensificando i suoi progetti. Anche lui è vicino al suo cuore e fa un nuovo passo.

Warhammer 40k: posizione del progetto

Warhammer 40K: Commerciante canaglia. Il gioco è stato rilasciato il 7 dicembre 2023.



L’anno scorso, nello stesso periodo, continuavano le brutte notizie per i fan di Henry Cavill. Innanzitutto, ha annunciato che avrebbe abbandonato il ruolo di Geralt di Rivia in favore di Liam Hemsworth nella serie The Witcher. In secondo luogo, sono stati Peter Safran e James Gunn ad annunciare il desiderio dell’attore britannico di espandere l’universo DC con un Superman più giovane. Il futuro allora appariva un po’ sfocato per quest’ultimo, ma con una luce in fondo al tunnel. Il media The Hollywood Reporter ha poi annunciato la creazione di un intero progetto attorno alla licenza di Warhammer 40,000: SF degli anni ’80, che è servito tra l’altro come modello per Warcraft. Sarà prodotto da Amazon e Cavill fungerà da produttore esecutivo. Circa 365 giorni dopo, era attivo e funzionante Workshop sul blog di Ibn Q Games (creatore dell’universo di Warhammer, ispiratore di Warcraft per esempio) trasmette nuove informazioni.

Lo scorso dicembre abbiamo annunciato che Games Workshop e Amazon Studios avevano firmato un accordo di principio per lavorare insieme per portare il mondo di Warhammer 40.000 su schermi grandi e piccoli. Oggi abbiamo un aggiornamento, ed è quello che tutti aspettavamo da molto tempo. Abbiamo firmato l’intero accordo!

La società conclude la sua frase dicendo:Può quindi iniziare il passo successivo“È un processo di sceneggiatura. Amazon, Games Workshop e Henry Cavill devono scegliere un particolare arco narrativo da affrontare e anche il formato: tra una serie e un lungometraggio, c’è solo un passo.

Warhammer 40k con Cavill: lentamente ma sicuramente

In altre parole, dal momento della firma del contratto devono essere prese tutte le decisioni creative. In questo topic Games Workshop spiega che Henry Cavill non sarà solo:

Tutto ciò che possiamo dirti ora è che un gruppo d’élite di scrittori, ciascuno con la propria passione per Warhammer, è stato riunito per contribuire a dare vita all’ambientazione e ai personaggi che ami. Questo illustre ensemble sarà supportato da Henry Cavill, che è pronto a prendere il suo posto come produttore esecutivo, portando la sua penna, spada e/o lancia nel progetto.

Pertanto, è una montagna di lavoro che attende tutte le squadre. Un compito di cui Games Workshop è ben consapevole. Anche dando un paragrafo alla persona più paziente, lei finisce il suo compito. In effetti, spiega, non è raro vedere progetti del genere impiegare due o tre anni prima che qualcosa arrivi sullo schermo. Quindi questo progetto di Warhammer 40,000 si è sviluppato lentamente ma inesorabilmente.