Sanremo 2024: Vittoria per Angelina Mango! (Aggiornamento: l'Italia sarà rappresentata all'Eurovision)

Al termine della mitica 74esima edizione, il Festival di Sanremo ha emesso il suo verdetto e senza dubbio ha deliziato (per non dire sollevato) il pubblico dell'Ariston.

È stata una delle grandi nominate, e così stasera è diventata la prima artista a sollevare il premio Leoncino d'Oro dopo Arisa nel 2014 (dieci anni!).

Ha vinto il 74esimo Festival di Sanremo Angelina Mango Con il titolo la ragazza. Alla sua prima partecipazione al leggendario festival, l'artista ha vinto la superfinale contro Julier, Annalisa, Ghali e Irama.

Nata a Maratea, in Basilicata, Angelina Mango è stata immersa nella musica fin dalla nascita, essendo figlia dei cantanti Laura Valiente e Giuseppe Mango (morto quando lei aveva solo tredici anni). La 22enne ha tentato la fortuna nelle selezioni di Sanremo Giovanni nel 2021, senza trovare il successo sperato, dopo il suo primo EP, Appartamento monolocaleCon un pubblico conservatore. Dopo aver firmato con Sony Music nel 2022, Angelina rilascerà nuove canzoni, tra cui walkman, prodotto da Tiziano Ferro. Soprattutto partecipa alla ventiduesima stagione del famoso programma Amici di Maria De Filippi. È qui che si è rivelata davvero al pubblico italiano che con i titoli le ha aperto le porte del successo Ci penseremo domani et al cosa posso dire?, che ha decine di milioni di flussi di streaming. Il suo secondo EP, Tu vivraiAllo stesso tempo, ha raggiunto il secondo posto nelle classifiche nel 2023.

È stato co-scritto da Angelina Mango e Madame e prodotto da Dardust. la ragazza È una canzone pop urbana con suoni latini, che invita a celebrare la noia in una danza inebriante. Un brano che ha catturato l'attenzione della stampa e ha fatto emergere l'artista tra le prime candidate prima dell'inizio di questa edizione, sia da parte dei media (che l'hanno collocata al terzo posto nella classifica iniziale) che dei bookmaker (dai quali ha è emerso al secondo posto). Sin dalla sua prima esibizione al Teatro Ariston, Angelina ha confermato la sua posizione conquistando il secondo posto nella classifica generale provvisoria martedì sera, e vincendo la classifica il terzo giovedì sera. Ha impressionato anche durante le serate di cover con la sua toccante interpretazione Rondine In omaggio al suo defunto padre, Manju l'ha portata al secondo posto venerdì sera, e tutti la vedevano come la vincitrice. Di fronte alla favorita televisiva di Geolier (e sulla carta imbattibile), la performance e la canzone di Angelina Mango sono riuscite a sedurre la sala stampa e la giuria radiofonica, che stasera le ha dato la vittoria!

I risultati finali sono stati determinati da una combinazione di votazioni in redazione (33%), votazioni della giuria radiofonica (33%) e votazioni televisive (34%). Vi lasciamo scoprire il totale cumulativo e il giudice televisivo, la finale del rapper napoletano che ha sbaragliato la concorrenza del pubblico (senza dubbio grazie al forte voto regionale).

%

televisione %

il totale 1| Angelina Mango 16,1% 40,3% 2| Più oleoso 60% 25,2% 3| Annalisa 8% 17,1% 4| amato 8,3% 10,5% 5| composizione musicale 7,5% 6,9%

Ecco adesso le classifiche generali del 74esimo Festival di Sanremo, stilate sommando i risultati di tutte e cinque le serate.

6| Mahmud 7| Loredana Berti 8| Volo 9| Alessandra Amoruso 10| alfa 11| Cervo 12| Tutti e tre 13| Diodi 14| Qualunque cosa 15| Fiorella Manoia 16| Colori 17| Signor pioggia 18| Santi francesi 19| Nigramaru 20| D'Argin D'Amico 21| I ricchi e i poveri 22| Grande mamma 23| Rosa cattiva 24| Chiara 25| Renga et Nick 26| Manin 27| La Triste 28| Bunker44 29| San Giovanni 30| Fred De Palma

Sono stati inoltre distribuiti premi d'onore a:

Il Premio della Critica Mia Martini è stato assegnato a Loredana Berti per il suo film pazzo

Il Premio Sergio Bardotti per la migliore sceneggiatura è stato assegnato a Fiorella Manoia Mariposa

Il Premio Giancarlo Pigazzi per la Miglior Composizione Musicale va ad Angelina Mango la ragazza

Il Premio Lucio Dalla per il Giornalismo Radiotelevisivo e Web è stato assegnato ad Angelina Mango la ragazza

Al vincitore del Festival di Sanremo viene data in esclusiva l'opportunità di rappresentare l'Italia all'Eurovision. La palla ora è nel campo di Angelina Mango, che è libera di accettare o rifiutare la proposta. Se accettata, vestirà i colori transalpini sul palco della Malmö Arena il prossimo maggio. Altrimenti fate la missione RAI di trovare un altro attore. Quale sarà la decisione? Rispondi nelle prossime ore!

Aggiornato il 02/11/2024: Grande IF per l'Eurovision!

Lo ha confermato Angelina Mango, vincitrice del Premio Sanremo 2024, nel corso della tradizionale conferenza stampa dei vincitori: L'Italia sarà ben rappresentata all'Eurovision 2024 con la canzone “la ragazza” !

Come bonus, qualche giorno fa è stato rilasciato il video ufficiale del gioco in versione studio:

Scritto da: Remy L'11 febbraio 2024.

Lo amo : mi piace scaricamento…

Articoli simili