Emma Watson diventa il nuovo volto di Prada Beauty e dirige la sua ultima campagna pubblicitaria (foto)

Emma Watson ha più di un asso nella manica! Se tutti la ricordano in Harry Potter, dove interpretava Hermione Granger, oggi Emma Watson è cresciuta. L’attrice britannica assume un nuovo ruolo: quello del volto di Prada Beauty, e l’ultima fragranza del brand si chiama Paradoxi. È anche un segno per il film pubblicitario come regista. Solo quello!

Più che un semplice volto, più che la perfetta incarnazione della donna Prada, è l’incarnazione della modernità femminile, una celebrazione del pluralismo femminile in tutto il mondo. Lo ha detto in un comunicato Miuccia Prada, fondatrice del marchio.

In questa prima campagna di profumo, Emma Watson presentava un beduino corto, capelli corti, una fodera nera e un orecchino con logo Prada.

Ma ciò che è particolarmente interessante è il teaser del film promozionale del profumo, in cui l’attrice stessa lo interpreta! “Quando Prada mi ha chiesto di essere il volto della sua nuova campagna di fragranze, ho chiesto se potevo dirigerla. Mesi dopo, posso condividere i risultati della fede che hanno condiviso dentro di me con tutti voi. Non vedo l’ora di condividerla questo pezzo della mia arte, e spero che vi piaccia tanto quanto mi è piaciuto realizzarlo.” Non avrei potuto farlo senza il mio fantastico team di collaboratori. Grazie per il vostro tempo, impegno, talento e passione. Il mio debutto alla regia e la nuova fragranza ricaricabile Prada, in arrivo”, Emma Watson ha detto in un post su Instagram pubblicato venerdì.

Non vediamo l’ora di vedere il progetto definitivo!