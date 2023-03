I dibattiti sulle origini del Covid sono divampati di nuovo

“Non possiamo dire con certezza come sia iniziata l’epidemia”, ha detto Maria Van Kerkhove, epidemiologa americana dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), a metà marzo, quando sono iniziate le discussioni sull’argomento.

È opinione diffusa nel mondo scientifico che l’epidemia sia iniziata all’inizio del 2020 perché un animale selvatico aveva trasmesso il virus all’uomo pochi mesi prima, forse nel mercato cinese di Huanan.

Tuttavia, alcuni ricercatori difendono ancora l’ipotesi di una fuga di laboratorio, prima del Wuhan Institute, Market City.

La Cina respinge con forza questa teoria, ma ha anche negato a lungo che il mercato di Huanan potesse ospitare animali in grado di trasmettere il virus.

Cosa c’è di nuovo ? I sostenitori dell’ipotesi del laboratorio sono stati incoraggiati a fine febbraio dalle dichiarazioni delle autorità statunitensi, in particolare del capo dell’Fbi, sul suo carattere “altamente probabile”.

Ma, contrariamente alla loro forte influenza mediatica, queste affermazioni non hanno cambiato la situazione tra gli studiosi.

“Queste osservazioni non sembrano essere basate su elementi nuovi e (l’infusione di laboratorio, ndr) rimane meno convincente per le due ipotesi”, giudica la scienziata britannica della biodiversità Alice Hughes del Science Media Center.

cane procione

Poche settimane dopo, i sostenitori della trasmissione naturale hanno riguadagnato il vantaggio mediatico, grazie a uno studio che decompone i campioni raccolti all’inizio del 2020 al mercato di Huanan.

Molti media americani, in particolare il New York Times, hanno riferito di questo lavoro ancor prima che fosse messo su Internet, presentandolo come un importante passo avanti a sostegno della trasmissione naturale.

Di cosa si tratta? All’inizio del 2020, subito dopo la chiusura del mercato di Wuhan, le autorità cinesi hanno prelevato numerosi campioni dal sito. Su questi dati hanno lavorato i ricercatori guidati dalla francese Florence Debar.

Hanno scoperto il DNA e l’RNA di diversi mammiferi selvatici, aiutandoli ad affermarsi sul mercato poco prima della chiusura.

Questo è particolarmente vero per il cane procione. Tuttavia, sappiamo che questo animale, che appartiene alla famiglia canina ma sembra un procione, può essere infettato dal coronavirus e può fungere da intermediario per la contaminazione dai pipistrelli all’uomo.

Questo lavoro, che non è stato pubblicato su una rivista scientifica, dimostra che il cane procione è l’origine dell’epidemia? No, e non ci è nemmeno consentito affermare con certezza che questi animali siano infetti, poiché i campioni non sono stati prelevati direttamente da loro.

Non è possibile accedere ai dati

Tuttavia quest’ultima ipotesi sembra plausibile perché in certi luoghi del mercato il DNA di questi animali era molto presente insieme al virus, mentre nel genoma umano non ce n’era.

Solo, anche riconoscendo l’infezione, è impossibile determinare se hanno infettato prima l’essere umano o se le cose sono accadute al contrario.

Lo studio costituisce “un nuovo pezzo del puzzle che sostiene un legame tra il mercato degli animali di Wuhan e l’origine dell’epidemia”, ma “prove inconfutabili”, scrive The Conversation, virologo Conor Bamford della Queen’s University. Belfast.

Per lui sarà necessario procurarsi campioni più vecchi (alla fine del 2019, quando il virus covid è comparso in sordina) e prelevarli direttamente dagli animali.

Tuttavia, questo è un grosso problema nella ricerca dell’origine del Covid: è quasi impossibile accedere ai dati grezzi. Questo vale anche per coloro che hanno lavorato nel team della signora Debar.

Era disponibile su una piattaforma a disposizione dei ricercatori (Gisaid) ma da allora è stata ritirata su richiesta dei ricercatori cinesi che l’hanno messa online.

“Abbiamo dati molto cruciali che fanno luce sull’inizio dell’epidemia (ma) non possiamo condividerli perché non sono nostri”, ha lamentato la signora Debar all’AFP.

Tuttavia, afferma che “più persone lo guardano, più informazioni saremo in grado di estrarre”.