I dermatologi del Pascale in camper per la prevenzione contro il melanoma

Oggi pomeriggio si parte da Battipaglia. Poi Agropoli, e Capaccio-Paestum

Un team di dermatologi dell’Istituto nazionale tumori di Napoli “Pascale”, guidato dall’oncologo Paolo Ascierto, si sposterà in camper in Cilento e nei luoghi di villeggiatura più frequentati della Campania, per sensibilizzare e fare prevenzione sul melanoma.

All’interno del camper attrezzato gli specialisti del Pascale effettueranno visite gratuite per prevenire la “malattia del sole”.

Nella cura del melanoma, la prevenzione rappresenta sempre l’arma più importante ed efficace contro questo tumore che ogni anno miete 14mila nuovi casi e che resta il terzo per mortalità.

L’idea di portare la prevenzione nei luoghi di villeggiatura è nata qualche mese fa dopo un incontro tra il direttore scientifico del Pascale, Gerardo Botti, e alcuni sindaci dei Comuni del Cilento.

Le date.

Si inizia, oggi, 17 luglio 15.00-18.00 a Battipaglia-Piazza Giorgio Amendola

il 18 luglio 10.00-13.00 e 15.00-18.00 ad Agropoli-Piazza V.Veneto

il 19 luglio 10.00-13.00 e 15.00-18.00 a Capaccio-Piazza Santini.

Dal 31 luglio al 2 agosto il camper sarà a Cicerale, Vallo della Lucania e Palinuro.

Tutte le info e i dettagli sulla pagina fb della Fondazione Melanoma Onlus