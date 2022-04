i creatori di World of Tanks lasciano la Russia e la Biélorussie

Conflit aux conséquences multiples, la guerre en Ucraina continue de toucher le monde du jeu vidéo. Se si parla dello studio ukrainien GSC Game World è un rifugio trovato in replica Tchèque afin deterr lo développement de STALKER 2, c’est au tour du studio Wargaming.net de prendre una decisione per i momenti radicali. Dans un communiqué de presse, la firme annonce quitter leurs propres pays, la Russie et la Biélorussie et ce le plus rapidement possible. Un choix lours de sens et de conséquences, puisque la société afferma qu’il n’y aura plus aucune filiale lié à Wargaming de loin, comme de près dans ces pays concernés. Il modo più preciso per la gestione di tutti i giochi e le partite confié in Lesta Studio, in base a Saint-Pétersbourg mais qui ne fait désormais d’ailleurs più partie de Wargaming.

Au cours des dernières semaines, Wargaming a mené un examen stratégique des opérations commerciales dans le monde entier. La société a décidé qu’elle ne possédera ni n’exploitera aucune entreprise en Russie et en Biélorussie. Al computer del 31 marzo, la società e le attività di gioco in diretta in Russia e in Bielorussia alla direzione del locale di Lesta Studio, qui n’est plus affiliato a Wargaming. L’impresa ne tirera aucun profit de ce processus, ni aujourd’hui ni à l’avenir. Bien au contraire, nous nous assisteons à subir des pertes sostantielles en conséquence directe de cette décision. Nous achèverons la transition opérationnelle avec toute la rapidità richiese tout en restant en pleine conformité avec toutes les lois et en assurant la sécurité et le soutien continus de nos employee. Pendente il periodo di transizione, i prodotti vivi restanti sono disponibili in Russia e in Bielorussie e altri sfruttati per il nuovo proprietario. Wargaming è un gioco in cui si trova il processo di fermentazione dello studio a Minsk. Elle se déroulera dans lo stretto rispetto de la loi. Les Responsables Produits et Services se réuniront prochainement avec leurs équipes pour discuter de l’impact de cette décision sur chaque département. Nous fournirons autant d’indemnités de départ et de soutien que possible aux Employés touchés par le changement.

Essentiellement connu pour la licenza World of Tanks, mais aussi ses déclinaisons que sont World of Warships e World of Warplanes, Wargaming è un’impresa in una été globe fondée a Minsk nel 1998 et impiegare emploie pas moins de 5 500 unsurés partis . Malgré ses origines russes, l’éditeur condamne les actes commises di Poutine et son armée et n’a pas hésité à licencier sur le champ le directeur créatif de Wold of Tanks, Sergey Burkatovskiy, qui avait pubiché publiques la versiques rusess actions. Una sanzione avait été price dans la foulée, en plus de la soppressione du post Facebook, expliquant que “l’opinion de Sergey est en totale contraddizione avec la position de l’entreprise. Il n’est plus un impiegato di Wargaming.” Avec ce départ du pays d’origine, Wargaming condamne évidemment toute cette guerre in Ucraina.