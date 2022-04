Fin de percorso per la memoria DDR3

I fabbricanti iniziano a leggere la produzione di memorie DDR3 a profitto di nuove generazioni.

Tout d’abord, revenons sur la mémoire RAM. Aussi appelée mémoire interne ou mémoire vive, la RAM est l’abréviation de Memoria ad accesso casuale. En clair, il mémoire sert à stocker les données utilisées per i calcoli del processo (CPU). Ainsi, più un ordinateur dispose de mémoire RAM, più il est capace d’exécuter des tâches envoyées par le processeur. Par esempio, lorsque l’utilisateur ouvre plusieurs onglets o program en même temps.

Le norme d’une RAM détermine si elle peut fonctionner avec la carte mère de l’appareil. Il peut s’agire dalla DDR3 o dalla DDR4. À nota que DDR significa Double Data Rate. In chiaro, le DDR definite le caratteristiche della RAM.

Lancee officiellement nel 2007, la memoria DDR3, che significa Double Data Rate 3, è una tecnologia di memoria per accedere a una grande vite. Aujourd’hui, c’est la DDR4 qui est la memoria la plus utilisée. Elle a remplacé la DDR3 qui a succédé à la DDR2, qui est désormais obsolete.

L’espansione progressiva della DDR3 per la DDR4

En 2021, la DDR4 rappresenta il 90% del marchio della memoria vive sur les ordinateurs personals. Contre 8% per la DDR3. Et aucun rebond ne semble prévu pour la DDR3 courant 2022. D’ailleurs, plusieurs fabricants envisagent même la fin de la production. Parmi eux, Samsung et SK Hynix, les deux plus grands fabricants de mémoire vive.

D’après DigiTimesil core Samsung e informato ses partenaires que les commandes de DDR3 s’arrêteront à la fin de l’année 2022. Selon des sources industrielles, Samsung Electronics informa i clienti que l’entreprise prendrait les commandes de puces DDR3 la jusqu’ fin dal 2022 e l’esecuzione per le livraisons jusqu’à la fin del 2023. Il fabbricante abbandononera donc les puces DDR3 populaires de 1 Go, 2 Go et 4 Go.

De son côté, SK Hynix ne donne pas de date limite preciso, mais devrait suivre la même tendance.

Quelle conseguenze?

Cette décision risque d’affecter d’autres appareils bon marché qui utilisent encore ce type de mémoire.

Nous l’avons vu, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables ont déjà cessé d’utiliser la mémoire DDR3. Ce qui n’est pas le cas de nombreux autres appareils éelectroniques qui l’utilisent encore. Per esempio, i router, i punti d’accesso Wi-Fi, i lettori multimediali, i commutatori, o encore certi tablette, ordinateurs portatili e smartphones de premier prix. Selone Hardware di Tomles circuits intégrés des appareils cités précédemment pourraient devenir jusqu’à 10% plus chers.

Più scenari possibili

Concrètement, deux cas de figure se dessinent. Soit, les fabricants de ces composants auront les fonds nécessaires pour beginr à utiliser des composants plus chers. Ce qui engendra une augmentation des prix. Soit, ils n’auront pas les ressources pour financer cette montée en gamme, et certi prodotti pourraient donc cesser d’exister. En bref, puisque les stocks de DDR3 vont diminuer, les prix, eux, pourraient exploser.

Una nota tout de même que quelques fabricants ont décidé de continuare la fabbricazione de la DDR3. Il savoir, il fabbricante americano Micron e il taiwanese Nanya et Winbond.

_

Suivez Geeko sur Facebook, Youtube et Instagram pour ne rien rater de l’actu, des test et bons plans.