Formula 1 | Le GP d’Arabie saoudite continuano malgré l’attaque terroriste

La F1 e la FIA, come il promotore del Grand Prix d’Arabie saoudite, prima di disputare il fine settimana a Djeddah comme prévu. Cette décision et cette volonté interviennent alors qu’une attaque a eu lieu sur un dépôt de pétrole d’Aramco, à quelques kilomètres du circuito.

Aramco è l’un des partenaires les plus importanti della Formula 1 actuellement e lo sponsor-titre d’Aston Martin F1. Des premières réunions ont eu lieeu pour tenir au courant les acteurs de la discipline.

A l’issue de celles-ci, le PDG de la F1, Stefano Domenicali, an assuré que le paddock ne courait aucun risque à Djeddah : “Personnellement, je me sens absolument en sécurité. Sinon, je ne serais pas ici.”

L’organizzatore del Grand Prix, Saudi Motorsport Company, a communiqué de son côté, et a révélé avoir discuté avec les autorités saoudiennes, afin de garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées et assistant au Grand Prix.

“Les organisateurs de la course restent en contact direct avec les autorités saoudiennes chargées de la sécurité, ainsi qu’avec la F1 et la FIA” peut-on lire dans le communiqué.

L’organizzatore promè “de s’assurer que toutes les mesures de sécurité et de sûreté nécessaires continuent d’être mises en œuvre pour garantir la sécurité de tous les visiteurs du Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1 STC, de é quiles que et party prenantes. “

“Le program du week-end de course se poursuivra comme prévu. La sûreté et la sécurité de tous nos invités continuent d’être notre principale priorité et nous sommes impazientis d’accueillir les fans pour un week-end de course et de divertissement de primo ordine”.

Cependant, une réunion pourrait venir changer la donne. Les pilotes vont en effet se raggruppare sotto la bannière du GPDA, leur association, in 20h heure française, pour decider potentiellement d’actions à mener de leur coté.