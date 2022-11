L’Anderlecht soffre ma vince a Silkeborg e permette al Belgio di possedere 4 squadre per trascorrere l’inverno europeo

Mai prima d’ora 4 squadre hanno trascorso l’inverno in una Coppa dei Campioni. Ma questo è stato fatto giovedì sera, con l’Anderlecht che ha battuto Silkeborg 0-2. Se tutto fosse iniziato bene con i Mauves con il gol di Refaelov e l’eliminazione di Klynge, l’Anderlecht ne risentirebbe, soprattutto nella ripresa. Fortunatamente per l’Anderlecht, l’uomo forte di giovedì sera si chiama Van Cromburg che avrebbe permesso al suo club di non crollare. Soprattutto per l’inverno europeo.

L’Anderlecht ha deciso di prendere il gioco da solo. Ma attenzione a Silkeborg e ai suoi counter. Perché i danesi possono risolvere lo split point per qualificarsi.

E l’Anderlecht colpirà per primo. In contropiede al 20′ l’Anderlecht alza la palla Divertiti dalla direzione di rasatura verso cui si concentrano Rafaelov. L’israeliano prende le redini dalla sinistra e segna un gol superbo, il suo secondo nella competizione.

Silkeborg reagisce timidamente, ma un tiro da Jorgensen catturato da Van Cromburg.

E poi, il ventisei, raccolta Alla fine il ragazzo ha tenuto Verchatteren che è andato verso la porta. La punizione è immediata: cartellino rosso. Silkeborg, in attacco, si ritrova sul 10 a 11. Tutto bene per l’Anderlecht che spinge e passa molto vicino al raddoppio con Rafailov (38 e 39). 0-1 nel primo tempo e l’Anderlecht è in una buona posizione in questo momento.

45 minuti per sognare. e questo è Silva Chi ottiene la prima occasione nel secondo tempo a 48.

Silkeborg è andato bene in questo periodo e fortunatamente per l’Anderlecht i primi riflettori sui danesi non portano a nulla (cocchiere Colpo laterale 53). Dalla parte viola Fabio Silva mette ancora una volta una grande figura tecnica e vede passare il suo tiro. Il secondo tempo è iniziato bene.

Silkeborg deve ancora perdere e l’Anderlecht sta ancora combattendo, ma sta diventando più caldo per i visitatori. Ma Van Cromburg (67) ha salvato la sua squadra due volte.

Mancano meno di 10 minuti e l’Anderlecht è ancora in vantaggio. Ma l’Anderlecht soffre e Almovis non riesce a fermare il match. Per fortuna il geniale Van Crombrugge ha salvato ancora una volta la sua squadra con una splendida coincidenza (88.). Thordarson).

Silkeborg non tornerà. L’Anderlecht ha vinto 0-2 grazie a un gol Raman Nei minuti di recupero trascorrerà l’inverno europeo. Pertanto, quattro club belgi torneranno in Europa a gennaio, memoria

Nella classifica finale del Gruppo B, il West Ham, che ha dominato 0-3 la Steaua Bucarest, ha vinto con un massimo di 18 punti ed è passato agli ottavi di finale. Anderlecht ne ha 8, Silkeborg 6 e Bucarest 2.

L’Anderlecht conoscerà il suo avversario, terza testa di serie nella fase a gironi di European League, dopo il sorteggio di lunedì pomeriggio (14:00).

Il Club Brugge, in Champions League, e la UEFA, in Europa League, avevano già la certezza di continuare la loro campagna europea.